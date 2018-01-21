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اقتصاد وأسواق
المنير: خطة البرلمان أوصت بمد مهلة إنهاء المنازعات لمدة عام
الأحد 21 يناير 2018 11:39 ص
البرلمان
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البرلمان
مها أبوودن:
قال عمرو المنير نائب وزير المالية إن وزارته تعمل على زيادة تحصيل الضرائب من أقل من 13% إلى 18% فى العام المالى 202\2022، وهو ما يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولى التى قالت إن مصر يمكنها زيادة معدلات التحصيل بنحو 4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتحدث المنير خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية عن بعض السياسات الضريبية التى عملت الوزارة على تطويرها خلال المرحلة السابقة فقال: أصررنا فى مارس عام 2016 على سحب التعديلات التى تمت على قانون ضريبة المبيعات من مجلس النواب والتحول الكامل الى قانون ضريبة القيمة المضافة ، وانجزنا اللائحة التنفيذية وهو مازاد حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنحو 63 مليار جنيه بنسبة نمو 35%.
وخلال العام الماضى أنهينا نحو 5400 منازعة ضريبية ، رغم ان ما تم من طلبات لانهاء المنازعات تخطى الـ15 الف منازعة تم تقديم نحو 60% منها فى آخر 3 شهور للقانون قبل انتهاؤه فى سبتمبر الماضر ووافقنا فى بعض الحالات على خسائر.
كشف المنير أن تعديلات مد مهلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ستصدر فى أول انعقاد لمجلس النواب، وقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بالمد لمدة عام واحد، فى تعديل على مشروع التعديل الذى أقره مجلس الوزراء بالمد عامين.
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