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نقل وملاحة
الجمارك تشترط إرسال بيانات البضائع إلكترونيا
الأحد 21 يناير 2018 11:36 ص
أحمد مصطفى
أخر الأخبار
أحمد مصطفى
- المصلحة وضعت ضوابط جديدة لمنقولات «الترانزيت»
- ووكيل المستخلصين: خطوة لمنع تكرار الأخطاء
السيد فؤاد
أصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة لوكلاء الشحن الجوى، وشركات الطيران، لإرسال البيانات الخاصة بالبضائع، أو الرحلات، أو الشركة، التى تقدمها للجهات المختصة إلكترونيًا، منوهة أن أى بيانات كتابية مرفوضة.
اعتبر أحمد مصطفى، نقيب المستخلصين، المنشور الجديد أنه خطوة جيدة على طريق «E-Freight» والمعروف بالشحن الإلكترونى، لافتا إلى أنه أصبح النظام المتبع حاليا على مستوى العالم، الذى يتيح الحد من الكثير من الأخطاء التى تحدث فى عملية الشحن.
لفت مصطفى إلى أنه للمرة الأولى يعترف بها رسميًا، أن مصلحة الجمارك تقوم بقبول المانفيستو، من وكلاء الشحن بالنقل الجوى، ويعتبر تطور مهم تسهيل الإجراءات الجمركية، لكنها ما زالت لا تسمح بتلك الميزة فى النقل البحرى، ويكون من خلال وكلاء السفن فقط، وليس وكيل الشحن، أو مراحل البضائع.
أكدت التعليمات، أنه لا بد أن تلتزم الشركة الناقلة، أو وكيل الشحن حال طلب الجمارك بطباعة البوليصة «كلية – فرعية»، من واقع بيانات قائمة الشحن، واعتمادها بخاتم الشركة، طبقًا لنص المادة 32، من قانون الجمارك.
وألزمت التعليمات شركات الطيران غير المنتظمة «الشارتر»، أن ترسل بيانات الرسائل الإلكترونية مباشرة، أو من خلال وكيل الخدمة الخاص بها فى مصر، كما تلتزم الشركة الناقلة بتوزيع نماذج الاعتماد الخاصة بها على المواقع الجمركية التنفيذية.
لفتت إلى أنه يراع حال تعذر تقديم المستندات المشار إليها إلكترونيا، يمكن إدراجها من خلال المناطق اللوجستية، والمركز المتقدم بالمناطق الجمركية، ومركز خدمة العملاء بالمراكز الجمركية المطورة، بالمناطق الجمركية المختلفة، والإدراج من خلال الإنترنت على موقع خدمات الجمارك المصرية.
ذكرت مصلحة الجمارك أنه بالنسبة للرحلات الواردة لمصر، يرسل المنافيستو، أى البيان الذى يعده ربان السفينة عن البضائع التى تفرغ من السفينة لميناء معين، وترسل لسلطة الجمارك، وتتضمن المعلومات الخاصة بالبضاعة مثل الوزن، واسم المستورد، إلكترونيا، باستخدام رسالة خاصة، بالمنافيستو، طبقًا لما تنص عليه منظمة الجمارك العالمية.
لفتت مصلحة الجمارك إلى أنه يراع إرسال الرسائل، فور إقلاع الرحلات، أو خلال 24 ساعة من وصول الرحلة عبر الإنترنت المؤمن «VPN»، بعد منح الشركات العاملة من خلال منظومة برنامح E-MANFST الوارد مرحلة أولى من مشروع E-Freight على اسم مستخدم، وكلمة سر، عند بداية التعامل.
أكدت مصلحة الجمارك، أنه من المقرر اتباع التعليمات الجديدة بشكل تجريبى، لمدة 3 أشهر، على أن تقيم التجربة خلال تلك المدة، للوقوف على المشكلات التى تظهر من التطبيق العملى، ووضع الحلول المناسبة لها.
أصدرت مصلحة الجمارك المنشور رقم 13، الخاص بنقل الرسائل الترانزيت الخاصة بشركة مصر للطيران، عن طريق النقل البرى، بين القاهرة، والإسكندرية.
أشار المنشور إلى أنه من الضرورى أن ينقل طبقا لقواعد الترانزيت الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، وقيام شركة مصر للطيران بتقديم المستخرج لبوالص الترانزيت الواردة مع كل رحلة، وتكون وجهتها النهائية برسم الإسكندرية.
كما طالبت المصلحة ضرورة أن يسجل بيان جمركى واحد للبوالص الترانزيت، التى تنقل بكل سيارة، ويرفق به صورة من الفواتير، وبيان العبوة وقائمة الشحن لكل بوليصة، على أن تسدد قيمة الشهادة عن كل بوليصة، وعمل منافيستو ترانزيت مستقل للبضائع العامة، وآخر للبضائع الخطرة، مثل الكيماويات، واستيفاء جهات العرض الرقابية الخاصة بالترانزيت بمعرفة الشركة الناقلة.
كما أوضحت التعليمات الجديدة التى حصلت «المال» على نسخة منها، أن البضائع التى يشتبه أنها تهدد الأمن القومى، نقلها جوًا إلى برج العرب، علاوة على أن تكون وسيلة النقل محكمة الغلق، وتختم بالسيل الجمركى، مع إخطار الأمن الجمركى ومكافحة التهرب الجمركى.
أكدت التعليمات الجديدة أن يخصص مخزن مستقل لرسائل الترانزيت، لتخزين الشحنات التى وجهتها النهائية برج العرب، أو مطار النزهة بالإسكندرية، والمسجلة بقائمة الشحن المستقلة للبضائع الترانزيت، بمخازن الترانزيت تحت الإشراف والرقابة الجمركية، وبعد التأكد من سلامة الحالة الظاهرية للطرود.
كما أشار المنشور إلى أنه ضرورى أن توضع القيمة للأغراض الجمركية لتحديد الضمان المالى المقدم للمصلحة، إلى أن يجرى التحقق من وصول الرسالة سليمة إلى جمرك الوصول، كما ألزم المنشور أن يكون النقل نهارًا خلال ساعات العمل الرسمية بجمرك الوارد بالقاهرة.
مصلحة الجمارك
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