50 شركة توريدات تلجأ للقضاء لإلغاء القرار 800

- بورسعيد تطالب بترخيص لكل ميناء.. والغرفة تستنجد بالمجلس الأعلى



بورسعيد - أمانى العزازى



كشف غريب نصر «محام» عن أن50 شركة للتوريدات والأشغال البحرية وتموين السفن ببورسعيد، رفعت دعوى قضائية رقم ( 2204/5 ق) أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من د.هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس المجلس الأعلى للموانئ، والفريق مهاب مميش، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير النقل رقم 800 والخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة, والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى, ومقابل الانتفاع بها, والصادر فى 14 ديسمبر 2016.



وقال إن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بعد ورود تقرير هيئة المفوضين, بصفة عاجلة تمهيدا لإصدار حكمها النهائى.



وأضاف أن 85 عضوا من أعضاء جمعية تجار مخلفات السفن انضموا للدعوى التى رفعها، بعد أن فوجئوا بداية 2018 بمضاعفة رسوم التراخيص والتخزين ومطالبة موانئ بورسعيد لهم بسداد الرسوم التى أقرها القرار 800 وهددتهم بسحب المخازن منهم نهائيا حال عدم سداد الرسوم.



ولفت إلى أن عدد شركات التوريدات والأشغال والمخلفات يصل إلى 400 أغلبها توقف عن العمل ولم يستطع تجديد رسوم التراخيص، بسبب مضاعفة الرسوم بنسب تجاوزت 200%.



يذكر أن القرر 800 اشترط للترخيص بمزاولة أنشطة الأشغال والتوريدات البحرية، إلزام طالب الترخيص بسداد 3 آلاف جنيه لكل نشاط، و3000 جنيه سنويا، مقابل الانتفاع بالترخيص، ونص القرار على ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه، ويلتزم المرخص بتوفيق أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل باللائحة، وتقديم تأمين 10000 جنيه نقدا أو بموجب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء المختص.



وأشار «نصر» فى دعواه إلى مخالفة «النقل» والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، التابع لها موانئ بورسعيد لقرار وزير النقل رقم 86 لسنة 1998السابق صدوره فى شأن سريان تراخيص تموين السفن والأشغال البحرية الصادرة وكذا قرارى 30 و31 لسنة 98بشأن القواعد والأحكام المنظمه للتراخيص.

وأكد أن ماقامت به الهيئة الاقتصادية، ممثلة فى موانئ بورسعيد بتطبيقها للقرار رقم 800 لسنة 2016 الصادر من وزير النقل، يخالف القانون والدستور، والمادة الأولى من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 86 لسنة 1998 «نقل بحرى».



وأوضح أن القرار 800 لسنة 2016 لم ينص على إلغاء هذه القرارات, مما يفيد سريانها, واستمرار العمل بها، وعدم أحقية هيئات الموانئ فى العمل بالقرار 800 والمطالبة بالرسوم الجديدة.



يذكر أن القرار 86 لسنة 1998 نص على أنه «تسرى فى شأن تراخيص تموين السفن والأشغال البحرية الصادرة قبل العمل بالقرارين رقمى 30 و31 لسنة 1998 ( نقل بحرى ) وذلك بصفة شخصية إلى أن يتوقف المرخص له عن العمل أو تنتهى مدة الترخيص دون تجديده، أو يسحب لأحد الأسباب المبينة بالقرارات المنظمة.



وأشار «نصر» فى صحيفة الدعوى إلى أن الزيادة التى نص عليها القرار 800 فى رأسمال شركات التوريدات والأشغال البحرية تبلغ خمسة أضعاف ما كان عليه سابقاً، وتؤدى إلى خروج الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من السوق.



ولفت إلى أن تقليص مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات بدلاً من خمس غير مناسب، خاصة وأن هيئة الميناء لها الحق فى سحب الترخيص أو إلغائه فى حال وجود مخالفات, كما أن زيادة التأمين لكل ترخيص بجعله عشرة آلاف جنيه لكل نشاط على حدة، يفتح الطريق إلى حجز الأموال دون الاستفادة بها من أى من الطرفين، سواء كانت الهيئة المانحة للترخيص أو شركات الأشغال والتوريدات البحرية.



وكشف محامى المتضررين، أن شركات التوريدات والأشغال البحرية وتجار مخلفات السفن «شركات صغيرة ومتناهية الصغر» ولا تقوى على تحمل هذه الأعباء، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنها تزاول نشاطا تصديريا، ويقوم أصحابها بتصدير المنتجات المصرية، مقابل دخل من العملات الحرة يعود على الدولة.



وقال إن نشاط الأشغال البحرية يقدم خدمات مصدرة, مطالبا بتشجيعها وإعفائها من الرسوم.



فى سياق متصل، أكد شريف العشى، نائب رئيس شعبة التوريدات البحرية بغرفة بورسعيد التجارية، أن هيئة موانئ بورسعيد، لم تكتف بتحصيل رسوم تجديد تراخيص شركات التوريدات بالزيادة وفقا للقرار 800 والتى تصل إلى 6 آلاف جنيه سنويا، ولكنها طالبت بفصل ميناء شرق بورسعيد عن غرب بورسعيد، وتطالبنا بسداد رسوم تجديد التراخيص لكل منهما على حدة.



وتساءل عن جدوى ضم 6 موانئ للهيئة الاقتصادية، إذا كنا سنتعامل مع كل ميناء بترخيص مزاولة مستقل؟ مضيفا : ماذنب أصحاب شركات التوريدات البحرية الذين لا يرغبون فى العمل فى ميناء شرق بورسعيد؟ ولماذا يتم إجبارهم على سداد رسوم ترخيص للعمل بمنطقة شرق التفريعة ؟



ولفت إلى أن العاملين بميناء الإسكندرية فى المنطقة من رشيد وحتى الدخيلة يعملون بترخيص واحد فقط.



وقال محمد أبو زيد، رئيس جمعية تجار مخلفات السفن إن 85 شركة تعمل فى مخلفات السفن تواجه شبح الإغلاق بسبب القرار800 الذى أدى إلى عرقلة أداء أصحاب نشاط الأشغال البحرية / التوريدات البحرية، وكذا أصحاب نشاط تموين السفن لعملها، وعدم تجديد التراخيص الخاصة، بها نتيجة تضاعف الرسوم والمبالغ التى تضمنها القرار 800 لافتا إلى اعتماد مجموعة من العاملين بالنشاط على الإعانات الشهرية، واضطرارهم لتسليم رخص النشاط

وطالب بالمساواة بين العاملين بموانئ بورسعيد وأقرانهم فى السويس والأدبية الذين يعملون برخصة واحدة فى الميناءين.



ويطالب السيد الزكى، رئيس مجلس إدارة شركة «جود فيس» للتوريدات البحرية «مميش» بإصدار رخصة واحدة للعمل فى الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية، لافتا إلى أن مايقرب من 30 شركة لم يستطع أصحابها سداد رسوم التراخيص التى حسب القرار800.



وشدد على ضرورة إعادة النظر فى بعض الشروط المطلوبة لتجديد تراخيص مزاولة المهنة، مثل الاشتراك فى عضوية غرفة الملاحة، والتى تعد رسوما باهظة لا يقوى عليها العاملون فى التوريدات والأشغال البحرية، وكلها شركات صغيرة.



وقال إن بعض الدول الأوروبية، مثل بلجيكا وفرنسا، لايتطلب مزاولة رخصة النشاط البحرى أكثر من 500 يورو للعمل بها مدى الحياة.



وأكد القبطان أحمد الزكى، رئيس مجلس إدارة شركة «برابو إنتر برايز» للملاحة، أنه برغم سداده رسوم تجديد التراخيص لهيئة موانئ بورسعيد، فإن الهيئة رفضت منحه ترخيصا دائما لحين توفيق أوضاعه مع غرفة الملاحة، والتى قامت بدورها برفع الأمر إلى المجلس الأعلى للموانئ لإصدار قراراه بتوفيق أوضاع شركات التوريدات والأشغال البحرية.



وقال إن قرار موانئ بورسعيد بتجديد التراخيص لشركات التوريدات شهريا لحين انعقاد المجلس الأعلى للموانئ للبت فى إلزام الشركات بالعضوية فى غرفة الملاحة، كشرط لصدور التراخيص الدائمة أمر مجحف، ويعوق الشركات عن أداء عملها، لافتا إلى أنه فى حال انتهاء شهر الترخيص المؤقت يقوم الجمرك بوقف رقم تعامل الشركة، مما يؤدى إلى تعطيل حركة العمل.