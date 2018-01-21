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استثمار
المصيلحى : طرح 4 مناطق لوجيستية باستثمارات متوقعة 13 مليار دولار
الأحد 21 يناير 2018 11:26 ص
على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية
أخر الأخبار
على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية
أحمد صبرى:
قال د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة انتهت من طرح 4 مناطق لوجيستية، بمساحة 18 - 40 فدانا للمنطقة الواحدة فى محافظات البحيرة والغربية والشرقية.
وأضاف - فى كلمته أمام الرئيس خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد - أن الاستثمارات المتوقعة فى تلك المناطق تصل إلى 13 مليار دولار، ويستفيد من تلك المناطق بشكل مباشر تجار هذه المحافظات.
و أوضح أن الوزارة تعمل الآن على بناء مناطق لوجيستية فى أسيوط والأقصر وبنى سويف وأسوان، بواقع 10 أفدنة للمنطقة الواحدة ، وبتكلفة 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات المتوقعة فى هذه المناطق مابين 7-12 مليار دولار ويستفيد منها المزارعون بشكل أساسي .
وزارة التموين
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