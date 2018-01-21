رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية-min



❐ تعده "الرقابة المالية"..يضم الشركات والصناديق و"إجباري السيارات"

❐ عبد المعطى: طرحه للحوار المجتمعى الشهر المقبل

❐ إلغاء 24 مادة مرتبطة بالنشاط من القانون المدنى

❐ 120 مليون جنيه الحد الأدنى المقترح لرأسمال الشركات

❐ زيادة تعويضات «الإجبارى» إلى 70 ألف جنيه وتعديل اختصاصات «صندوق المجهلة»



كتب- ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى:



استقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعداد مشروع قانون شامل للتأمين، يضم جميع قطاعاته، سواء الشركات بتنوع أطيافها وأطرافها، أو الصناديق الخاصة، وكذلك التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع المعروف بالتأمين الإجبارى على السيارات.



قال رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، إن فلسفة «الرقابة المالية»، فى إعداد مشروع شامل للتأمين، تكمن فى رغبتها عدم توزيع اختصاصاتها فى أكثر من نشاط، بالإضافة إلى سهولة الإلمام بجميع التشريعات المرتبطة بالقطاع.



ويعتمد القطاع على 3 تشريعات رئيسية، أولها قانون الإشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، ويختص بالرقابة على الشركات، سواء حياة أو ممتلكات، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة، خاصة الوساطة، أفراداً أو شركات.



ويتضمن التشريع الثانى الصادر فى 1975 برقم 54، الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة، ويبلغ عددها 640 صندوقا، فيما ينظم التشريع الثالث التأمين الإجبارى على السيارات، وصدرت أخر تعديلاته فى 2007 برقم 72، ليشمل تحديد مبالغ التعويض لورثة المتوفى فى حادث سيارة، وكذلك المصابين بعجز كلى أو جزئى.



وكشف «عبد المعطى» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه سيتم إلغاء جميع البنود المرتبطة بالتأمين - خاصة المنصوص عليها فى التشريعات الثلاثة - من القانون المدنى، والتى وصفها بالقديمة.



وصدر القانون المدنى المصرى فى 1948 برقم 131، ويضم نصوصا لها علاقة بنشاط التأمين، منها الفصل الثالث كاملا، بدءا من المادة 747 حتى 771، وتتضمن تعريفا لعقد التأمين، سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات، وحقوق وواجبات أطرافه تجاه الأطراف الأخرى - أى الشركات والعملاء - وشروط البطلان، وغيرها من المواد.



وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه جارى استكمال الدراسات التى بدأها القائمون على رئاسة الهيئة خلال السنوات الماضية، بشأن مشروع القانون، وإجراء التعديلات الضرورية عليها وفقا للمتغيرات الجديدة، مشيرا إلى أن سيتم طرح المسودة النهائية للحوار المجتمعى، بنهاية فبراير المقبل.



وأضاف أن إرسال مشروع القانون للوزارات المعنية، أو لمجلس الوزراء، مرتبط بنتائج الحوار المجتمعى حوله، وملاحظات الأطراف التى سيتم عرض المشروع عليها، ومن بينها الاتحاد المصرى لشركات التأمين.



وفيما يتعلق بأهم ملامح التشريع المرتقب، خاصة المرتبطة برؤوس أموال الشركات، أكد أن الحد الأدنى المقترح لرؤوس أموال الشركات 120 مليون جنيه عند التأسيس، بدلا من 60 مليونا حاليا، ومن الممكن زيادته وفقا لطبيعة النشاط، سواء حياة أو ممتلكات.



ويوجد بسوق التأمين المصرية 36 شركة، منها 20 شركة تزاول نشاط الممتلكات، بخلاف جمعية التأمين التعاونى، والشركة المصرية لضمان الصادرات، مقابل 14 شركة لتأمينات الحياة.



كشف «عبد المعطى» أيضا، عن دراسة زيادة مبالغ التعويضات المرتبطة بالتأمين الإجبارى على السيارات، فى المشروع الجديد، لتتراوح بين «60 - 70» ألف جنيه، مقابل 40 ألف جنيه حاليا.



وحدد قانون التأمين الاجبارى على السيارات، ولائحته التنفيذية، التعويضات فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم نتيجة حادث بمبلغ 40 ألف جنيه، مقابل نسبة من هذا الرقم فى حالة العجز الجزئى المستديم.



فى السياق ذاته، أكد نائب رئيس الهيئة، أن تحديد رقم محدد لتعويضات التأمين الإجبارى مرتبط بالدراسة الاكتوارية التى سيتم إعدادها، والتى سيتحدد على أساسها المبلغ، وزيادات الرسوم المحصلة من العملاء.



ويسدد مالكى المركبات – بأنواعها - رسوم تأمين إجبارى أثناء استخراج أو تجديد رخص القيادة، تختلف وفقا لنوع المركبة، لصالح الشركات التى تتولى سداد التعويضات للمتضررين.



ويتولى إعداد الدراسة الاكتوارية، خبير اكتوارى متخصص، ومسجل بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض تحديد الأخطار التى تواجه العميل، والرسوم أو الأقساط المطلوب سدادها.



أشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه سيتم إدخال بعض التعديلات على اختصاصات صندوق الحوادث المجهلة، وإجراءات صرف تعويضاتها، فى القانون الشامل الجديد.



وأنشئ الصندوق الأخير وفقا للمادة 20 من قانون التأمين الاجبارى على السيارات، رقم 72 لسنة 2007، بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى عدة حالات، منهاعدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين لصالح الغير، وكذلك حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا، وأخيرا الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.



ويسدد الصندوق 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة، أو العجز الكلى المستديم، أو نسبة من المبلغ لحالات العجز الجزئى المستديم، تساوى نسبة العجز.







