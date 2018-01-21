مصر للممتلكات تجدد التأمين على مصنع زيوت نباتية

شركة مصر القابضة للتأمين

الشاذلى جمعة



جددت شركة مصر لتأمين الممتلكات، التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وثيقة مصنع زيوت نباتية بإجمالى 1.2 مليار جنيه.



وقال محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للوساطة - وسيط التعاقد- إن الوثيقة تغطى مجموعة من الأخطار التقليدية، منها الحريق والسرقة، والمسئولية المدنية عن الأضرار المادية قبل الغير.



وأشار إلى أنها تغطى أيضا أخطار خيانة الأمانة ونقل النقدية، كما تشمل أصول المصنع ومخازنه.



وتسعى شركات التأمين لزيادة رصيدها من الأقساط عبر وسيلتين، الأولى تجديد العقود القديمة والثانية جلب عملاء جدد.



يذكر أن أغلب شركات الممتلكات تجدد عقودها مع عملائها خلال ديسمبر من كل عام، فى حين تتراوح مدة وثيقة تأمينات الحياة من 5 إلى 20 عاما.



وحققت مصر للتأمين أقساطا مباشرة بلغت 1.8 مليار جنيه، فى الربع الأول من العام المالى الجارى، فى الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 968.6 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو 87 %، فيما بلغت فاتورة التعويضات المباشرة 708 ملايين جنيه، مقابل 476 مليونا، خلال مدتى المقارنة، بزيادة %48.6.