خبراء ورجال أعمال: 2018 عام انطلاق الاقتصاد المصرى

ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال

❏ فاروس: الشعب يجنى ثمار «الإجراءات الصعبة» فى 5 سنوات

❏ نعمان خالد: شهدنا مزيجا غيرا مفهوم من السياسات الانكماشية والتوسع فى المشروعات القومية



المال ـ خاص



توقع العديد من الخبراء ورجال الأعمال أن يقطف المواطن المصرى والمستثمرون ثمار المشروعات الضخمة التى ينفذها الرئيس السيسى خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى إن بنك الاستثمار أرقام كابيتال رجح تحقيق نمو اقتصادى بين 5.3 و % 5.5 فى السنة المالية الحالية يصل إلى %6 فى 2018 - 2019.



يأتى ذلك بعد أن توسعت مصر فى الاقتراض الداخلى والخارجى لتمويل تلك المشروعات وساعدها فى ذلك شهادة الثقة المتمثلة فى قرض صندوق النقد الدولى وتحرير سعر صرف الجنيه الذى زاد من جاذبية أدوات الدين المصرية.



قالت عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مشروعات قومية جار تنفيذها عبر قروض كالكهرباء وغيرها، تضغط على نفقات الحكومة، مشددة على ضرورة التعامل مع فكرة التوسع فى التمويلات الخارجية بحذر لاسيما بعد الوصول لمرحلة غير مسبوقة من الدين الخارجى، وهو ما يشكل مزيدا من الضغط على الموازنة العامة للدولة.



وذكرت وكالة رويترز فى تقرير موسع لها أمس أن الدين الخارجى لمصر قفز إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى من46.067 مليار فى الشهر نفسه من 2014 بينما قفز الدين المحلى إلى 3.16 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون قبل 3 سنوات ونصف، وفقا لبيانات البنك المركزى.



ووصف على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الفترة الأولى للسيسى بأنها كانت صعبة، لانهيار الاقتصاد بعد اضطرابات 2011، ولم تكن هناك كهرباء أو غاز طبيعى للمصانع، والطرق والبنية التحتية متهالكة.



وأكد أن الحال تغيرت تمامًا الآن لوجود فائض فى الكهرباء، وتوفير الغاز بانتظام للقطاع الصناعى بجانب شبكة كبيرة من الطرق الجارى تنفيذها.



وترى ريهام الدسوقى محللة الاقتصاد المصرى فى بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن مصر غيرت هيكلها الاقتصادى تمامًا الفترة الماضية وأن النمو قد يكسر حاجز %6 خلال الفترة المقبلة، لو واصلت الحكومة العمل على إصلاحات أخرى والقضاء على البيروقراطية.



وأكدت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة من وقت الإعلان عن الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد فى النصف الثانى من 2016.



وقالت السويفي: «مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجنى الثمار وسنرى طفرة اقتصادية خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات»، لافتة إلى أن كل الإصلاحات التى جرت الفترة الماضية كانت مالية، ويجتاج الاقتصاد الآن لتغييرات على المستوى الصناعى والزراعى، للتحول من دولة مستوردة إلى مصدرة.



من ناحية أخرى، قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد المصرى الكلى فى بنك الاستثمار CI كابيتال، إن 2014 و2015 ومعظم2016 كانت سنوات الفرص الضائعة على الاقتصاد المصرى، فكان يمكن خلالها اتخاذ إصلاحات عظيمة بتكلفة أقل بكثير من الوقت الحالى.



وقال خالد «شهدنا مزيجا غير مفهوم من السياسة المالية الانكماشية خلال الفترة الماضية، تمثلت فى خفض الدعم عن جميع السلع والخدمات التى كانت تدعمها الحكومة، وسياسات مالية توسعية من خلال مشروعات عملاقة مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية».