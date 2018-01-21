البنا: اعتمدنا 12 توصية للنهوض بالثروة الحيوانية خلال اجتماعات ألمانيا

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد:



قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم خلال اجتماعات المنتدى الدولي لوزراء الزراعة المُنعقد في العاصمة الألمانية برلين، إعتماد 12 توصية للنهوض بالثروة الحيوانية في العالم، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الدولي.



وأشار البنا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات التي شارك فيها حوالي 90 وزير للزراعة على مستوى العالم، التأكيد على تضافر كافة جهود جميع أصحاب المصلحة المعنيين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمشاركة في تنمية الثروة الحيوانية لدعم اجندة اهداف التنمية المستدامة وذلك وفقا لآراء المجتمع على نطاق واسع، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين والاتفاقات التطوعية على الصعيد القومي والإقليمي والدولى من اجل استدامة انتاج حيواني مقبول واكثر كفاءة.



وأكد وزير الزراعة أن كافة المشاركون في المنتدى أكدوا على أهمية استهلاك الغذاء الحيوانى من اجل التغذية المتوازنة ولفت الانتباه الى حقيقة الاستهلاك المعتدل لاسباب تتعلق بالوقاية الصحية والحفاظ على الموارد، فضلاً عن تعزيز وتطوير البحوث واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تشمل التحويل الرقمى الكترونيا وتنفيذ هذه التكنولوجيات عمليا، كذلك تعزيز التطوير والتنمية المستدامة والمرونةلسلاسل القيمة للتأقلم مع تغير المناخ ونظم تربية الحيوان، ونقل المعرفة وبناء القدرات في هذا الشأن، فضلاً عن التشديد على إيلاء اهتمام اكبر لصحة ورعاية الحيوان التيوضعتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان



وقال البنا إنه ان توجيه الدعوة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لادراج جميع ممثلي الجهات المعنية لانشاء قواعد بيانات ومنصة للبحوث والمشاورات الدولية من اجل زيادة تطوير نظم الثروة الحيوانية المستدامة، فضلاً عن الاتفاق على دعم جهود المنظمة العالمية لصحة الحيوان في برامجها لتعزيز كفاءة وقدرات الخدمات البيطرية.



وأكد أن جميع وزراء الزراعة أقروا بتعزيز التعاون الدولى لمراقبة امراض الحيوان العابرة للحدود بطريقة اكثر كفاءة وفاعلية على ارض الواقع وذلك باستخدام الاطار العالمى للمكافحة المتقدمة للامراض الحيوانية العابرة للحدود الذى أنشأته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة الحيوانية، فضلاً عن الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من مخاطر الامراض وتجنب الاستخدام الغير الضرورى للمضادات الحيوية.



وأكد وزير الزراعة انه سيتم دعم مبادرة المنظمة العالمية لصحة الجيوان لوضع استراتيجية عالمية لرعاية الجيوان ودعوة أصحاب المصلحة المعنية بالمنظمة وغيرها لمواصلة تطوير المبادئ والمتطلبات الأساسية لتربية الحيوانات الاليفة على المستوى الدولى، كذلك التعاون لجعل الإنتاج الحيوانى اكثر استدامة ومسؤلية وكفاءة كما نتحمل المسئولية في الحوار الدولى واتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز المناقشات في هذا الشأن في المحافل الدولية.



