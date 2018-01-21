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نقل وملاحة
مصدر حكومى: 250 مليون جنيه لخطي المترو الثالث والرابع
الأحد 21 يناير 2018 11:11 ص
المترو
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المترو
مدحت إسماعيل
قال مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة، إن الهيئة انتهت من تقدير حجم تعويضات نزع الملكية لأولى مراحل الخط الرابع للمترو، إلى جانب 17.7 كيلو متر فى المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وأن قيمة التعويضات تصل إلى 250 مليون جنيه.
أضاف كمال أن صرف التعويضات على عدة مراحل خلال الفترة المقبلة، بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن تسليم تقرير لهيئة مترو الأنفاق بأعمال الرفع المساحى للخط الرابع والمرحلة الثالثة فى الخط الثالث.
قال مصدر مسئول فى الهيئة القومية للأنفاق، إن بداية تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع مطلع فبراير المقبل، لافتاً إلى أن الشركة اليابانية تقوم بتجهيز معدات الحفر، للبدء فى الموعد المتفق عليه.
يقدر عدد محطات المرحلة الأولى فى الخط الرابع، 17 محطة، ويمتد مسارها، من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمنطقة حدائق الإهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، حتى ميدان الرماية، مروراً بشارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط مـن خلال مسار طوله حوالى 19 كلم، وتمول وكالة التعاون اليابانى «الجايكا»، جزءا من الخط الرابع، عبر قرض ميسر بقيمة 1.28 مليار دولار، تمثل %40 من التكلفة الإجمالية للمرحلة.
المرحلة الثالثة فى الخط الثالث للمترو تمتد من العتبة حتى محور روض الفرج شمال إمبابة، ثم يعبر الطريق الدائرى حتى سكك حديد آيتاى البارود، ثم يتجه جنوبًا حتى جامعة القاهرة عبورًا بشارع جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور للربط مع الخط الثانى، عند محطة جامعة القاهرة، يبلغ إجمالى طول تلك المرحلة حوالى 17.7 كم، وإجمالى عدد 15 محطة، وتنفيذها على 3 أجزاء، المقرر أنت تنتهى 2022.
مترو الأنفاق
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