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نقل وملاحة
المساحة: 3.5 مليار جنيه تعويضات نزع ملكية القومى للطرق
الأحد 21 يناير 2018 11:08 ص
مدحت كمال الدين1111111
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مدحت إسماعيل
قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى، كلفته برفع الأعمال المساحة للمرحلة الرابعة للمشروع القومى للطرق، مضيفاً أن إجمالى تعويضات نزع ملكية المشروع القومى فى مرحلتيه الأولى والثانية، لامس 4 مليارات جنيه، وتم صرف نحو 3.5 مليار منها.
وأضاف لـ «المال»، أن الهيئة بدأت عملية تقدير الجزء المتبقى فى كوبرى طما، ومساحته كيلو متر، واحتساب تكاليف تحسين المشروع، و استكمال أعمال نزع الملكية، مؤكدا صرف تعويضاته نهاية الشهر الحالى، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية افتتاح المشروعات القومية الأسبوع قبل الماضى.
وكان «السيسى» كلف الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، بحل مشكلة نزع ملكية أراضى كوبرى طما، بعد انتهاء %90 من أعماله الإنشائية، على أن يتم تسليم الأراضى اللازمة لوزارة النقل نهاية يناير الجارى.
وأوضح أن هيئة المساحة انتهت من صرف 250 مليون جنيه، من تعويضات نزع ملكية محور 30 يوينو، إضافة إلي طريق وادى النطرون - وادي العلمين والبالغة 130 مليونا.
يشار إلى أن اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، قال فى وقت سابق لـ«المال»، إن هيئته كلفت أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، بإعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للمرحلة الرابعة من المشروع القومى للطرق.
وتقوم «النقل» حاليا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، وتتولى هيئة الطرق منها 1180 كيلو مترا، وبتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه.
والمرحلة الثالثة من «القومى للطرق» تشمل 6 مشروعات، منها ازدواج وتطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، بطول 400 كم ليشمل 6 حارات بكل اتجاه، بينهم 3 حارات للشاحنات و3 للركاب، بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات بطول 325 كم وتكلفة 750 مليون جنيه، بحيث يتكون من 3 حارات بكل اتجاه، وازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط، بحيث يصبح 3 حارات بكل اتجاه بإجمالى أطوال 180 كم بتكلفة 1.25 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا – مرسى بطول 213 كم وتكلفة 1.07 مليار جنيه، ليصبح3 حارات فى كل اتجاه.
وتشمل المرحلة، توسعة طريق القاهرة السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى، مع إنشاء حارتين للشاحنات فى كل اتجاه، ليتكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى، حتى مدخل السويس، بإجمالى أطوال 37 كم وتكلفة 500 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى « 4 حارات لكل اتجاه»، بالإضافة إلى 2 كوبرى بإجمالى أطوال 24 كم وتكلفة 550 مليون جنيه.
وأشار «كمال» إلى أنه من أهم المشروعات التى صرفت تعويضاتها، الطريق الإقليمي الدائرى بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، لافتا إلى أنه تم صرف نحو 1.5 مليار جنيه، و محور روض الفرج بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذى تم تنفيذه على مرحلتين، الأولى : من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وحتى الطريق الدائرى، وتم صرف مليار جنيه تعويضات لهذه المرحلة، والثانية : من الطريق الدائرى وحتى الخلفاوى شبرا وانتهاء بجزيرة الوراق، وتم صرف تعويضات 1.5 مليار جنيه لها.
وأكد أن الهيئة تقوم حاليا برفع الأعمال المساحية اللازمة لميناء «جرجوب» على مساحة 12 ألف فدان فى محافظة مطروح، لافتاً إلى أنه تم رفع أعمال مساحة لـ 2.5 ألف فدان من إجمالى المساحة، وتقدر قيمة تعويضات نزرع الملكية للمرحلة المنتهية 150 مليون جنيه.
و قال إنه تم الانتهاء من رفع الأعمال المساحة لمشروع القطار الكهربائى، ولم يتم صرف تعويضات لكونه يمر فى أراضى الدولة بنسبة %100.
النقل
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