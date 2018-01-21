9 جنيهات عمولة بيع خط we

المصرية للاتصالات we

❏ «تنظيم الاتصالات» يحظر انتقال الموظفين بين الفروع دون موافقته

❏ الاحتفاظ بصور ضوئية من بطاقات العملاء باستخدام «scanner»



محمود جمال وسمية كمال



تعتزم الشركة المصرية للاتصالات صرف عمولة تدريجية لكل موزع تصل إلى 9 جنيهات على مدار 3 شهور، عن بيع خطوط شبكتها الرابعة للمحمول we، و5 جنيهات لشريحة الداتا.



قالت مصادر مطلعة فى القطاع، إن الموزع سيتقاضى خلال الشهر الأول عن بيع كل شريحة 5 جنيهات تزيد إلى 9 فى الشهر الثانى بعد تشغيل العميل الخط، من خلال اتصاله بمركز الكول سنتر التابع للمصرية، وتسجيل بياناته المدونة على بطاقة الرقم القومى وشحن رصيده.



يشار إلى أن مرفق تنظيم الاتصالات استثنى موزعى we من تطبيق قواعد تنظيم عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول التى فرضها على الشركات الثلاث الاخرى، بداية يناير الجارى، وتحظر على موزعيها بيع أكثر من 50 شريحة شهريًّا.



وأوضحت المصادر لـ«المال » أن التاجر سيحصل على الخط من المصرية بقيمة 10 جنيهات ويبيعه للمستهلك بـسعر 15 جنيهًا، مؤكدين أن «تنظيم الاتصالات» منح أكوادًا للموزعين لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، تشتمل على قائمة بأسماء الموظفين المقيدين بمختلف الفروع وأرقام بطاقاتهم للتحقق من هوياتهم الشخصية.



على صعيد آخر، أكدت المصادر أن الجهاز حذر أيضا الموزعين من انتقال موظفيها من فرع لآخر من دون موافقته، وإلا سيتم تحرير محضر ضد المخالف، موضحة أن حجم المخزون «stock» من الخطوط المتاح داخل كل فرع سيُحدد حسب القوة الشرائية لكل منطقة.



ونوهت المصادر بأن المصرية طلبت من موزعيها ضرورة الاحتفاظ بصور ضوئية من البطاقات الشخصية للعملاء، عبر استخدام جهاز الماسح الضوئى «scanner» وليس الطابعة، وذلك لضمان عدم بيع خطوط مضروبة من دون بيانات.



ومن المقرر أن يبدأ موزعو المصرية تسلم شرائح we اليوم الخميس تمهيدًا لبيعها للجمهور، وجذبت الشبكة الرابعة منذ إطلاقها فى 18 سبتمبر الماضى وحتى الآن نحو مليونى مشترك.



يشار إلى أن «المصرية» اتفقت قبل عدة أشهر مع مجموعة موزعين للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» - حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح- ، ومن أبرزها: سبرنت إيجيبت، وداتا نت، وحبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر ICT، والعربية، وAUN ووايب سايت، وخيول نت.