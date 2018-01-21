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نقل وملاحة
السويس للتنمية تسدد 200 جنيه عن كل متر للهيئة الاقتصادية
الأحد 21 يناير 2018 10:55 ص
عمرو حسب الله
أخر الأخبار
عمرو حسب الله
- حسب الله: على 15 عاماً.. وتطبق بأثر رجعى على 1.2 مليون متر
أحمد عاشور
كشف عمرو حسب الله، رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية، عن تفاصيل التسوية التى وقعتها شركته مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، التى تتضمن سداد 200 جنيه عن كل متر أرض على كامل مساحة 3.4 مليون متر مربع.
أضاف حسب الله لـ«المال»، أن التسوية تُطبق بأثر رجعى منذ 2013، على مساحة 1.2 مليون متر مربع، تم تخصيصها للمستثمرين من إجمالى 3.4 مليون، بجانب 2.2 مليون متر أخرى، لم يجر التصرف فيها، مع بدء عمليات السداد فور التصديق على محضر التسوية.
وتلتزم السويس للتنمية الصناعية، طبقًا للتسوية سداد %10، من مقابل بيع الأراضى المخصصة لها والمرافق لصالح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أن إجمالى ما تدفعه الشركة مليار جنيه، مع وضع برنامج زمنى لتنمية 2.2 مليون متر خلال 10 أعوام.
تأتى التسوية تنفيذاً لقرار أصدره كمال الجنزورى، منذ 2013، بسحب الأراضى المخصصة لشركات فى منطقة شمال غرب خليج السويس، ولم تستغل.
وأعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الأسبوع الماضى فى بيان لها، عن أن التسوية جاءت بالتتسيق مع المنطقة الاقتصادية، وفى إطار استمرار سياسة حل مشاكل المستثمرين بها، والعمل على جذب المزيد منهم ودفع عجلة الاستثمار.
وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن الهيئة منفتحة على مبدأ التسوية الودية، بما لا يخل بحقوق الدولة، وقبولها بما يحقق النتائج المرجوة، وفى إطار حرصها على دعم مناخ الاستثمار والحرص على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.
قناة السويس
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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