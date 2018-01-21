شركات تجارة الجملة تلزم بقالى التموين بتسلم سلع محددة

وزير التموين المصيلحي

محمد مجدى



أكد عدد من بقالى التموين أن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعتين لوزارة التموين، تلزمهما حاليًّا بتسلم سلع بعينها ضمن المقررات، لصرفها للمواطنين خلال يناير الحالى، رغم تأكيدات الوزارة عدم إجبار أى بقال على تسلم مقررات معينة، إذ إن البقال يصرف المقررات المسدد ثمنها طبقًا للقرار الوزارى رقم 37 لسنة 2017.



قال شريف سمارة، بقال تموينى، لـ«المال»، إن فرع الشركة العامة لتجارة الجملة، فى مركز قليوب، ألزمه عند الحصول على كميات الأرز التموينى، بتسلم 7 كراتين دجاج مجمد «70 دجاجة»، بسعر 319 جنيهًا للكرتونة الواحدة، بينما يبلغ سعرها فى السوق الحر نحو 170 جنيهًا.



يُذكر أن قائمة المقررات التموينية تصل إلى 60 سلعة وصنفًا بأوزان مختلفة، يحصل عليها المواطن بسعر معلن فى القائمة، من خلال المبلغ المالى على البطاقة التموينية، ويحصل الفرد المقيد عليها على نحو 50 جنيهًا شهريًّا.



وكشف سمارة أن الدجاج الذى تم الحصول عليه تنتهى صلاحيته فى شهر فبراير المقبل، وذلك موضّح على غلاف الدجاجة.



بينما أكد نجيب ملاك، بقال تموينى فى العباسية، أنه تسلَّم من التموين «زيت وسكر وأرز ومكرونة وخل»، فى حين أنه لم يطلب الخل، لكن تم إلزامه بتسلم تلك السلع؛ لعدم وجود مسلى.



من جهته رفض ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود أى إجراءات مُلزمة بشأن تسليم سلع إجبارية للبقالين، مؤكدًا لـ«المال»: أن ما يحدث عبارة عن حالات تلاعب فردية، والوزارة تتعامل معها بشكل مستمر؛ لمواجهتها والقضاء عليها.



وقال رمضان إن بقال التموين يقوم بالحصول على السلع التى يتسلمها بقيمة ما تم تسديده من مبالغ مالية كتأمين على مدار الشهر بعدد 8 مرات، أو دفع المبلغ كاملًا، وذلك بالبنوك المعلَن عنها.



يُشار إلى أن التموين أصدرت قرارًا فى نوفمبر الماضى (التوجيه الوزارى رقم37 لسنة 2017، وتم تعديله فى ديسمبر الماضى)، ونص على سداد البقال %25 من قيمة السلع التى يحصل عليها بما لا يقل عن 4 آلاف جنيه، وإمكانية سداد باقى المبلغ على 8 استعاضات «مرات»، بدلًا من 4، مع ملء استمارة بالسلع التى يريد الحصول عليها، وتقديمه لفروع الجملة يوم 15 من كل شهر.