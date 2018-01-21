هيرميس - سيتى بنك يتولى تدبير 800 مليون دولار للمصرية للبروبلين

هيرميس

❐ منافسة بين «لاماس تكنولوجى» و«U O P» الأمريكيتين و«أودا» الألمانية لتنفيذ المشروع



مصطفى طلعت



عيّنت الشركة المصرية للبروبلين تحالف مكون من «المجموعة المالية هيرميس» مع «سيتى بنك»، لتولى تدبير تمويلات بقيمة 800 مليون دولار لمشروع توسعات مصنعيها للبتروكيماويات فى محافظة بورسعيد.



وأكد كريم سعادة، المدير الإقليمى لشركة أموال الخليج - المالكة لنحو %16.4 من أسهم «المصرية للبروبلين» - أن التحالف سيعمل على توفير التمويل من بنوك محلية وعالمية ومؤسسات دولية، بالإضافة إلى طرح حصة من الشركة فى البورصة بحلول أبريل المقبل.



وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيكل التمويلى للمشروع سيتوزع بواقع %65 ذاتيًا ومن خلال قروض، فيما سيتم توفير الباقى عبر الطرح بالبورصة، موضحًا أن التوسعات تضيف خطوطًا جديدة تستهدف مضاعفة الإنتاج إلى 600 ألف طن، وزيادة الصادرات.



وكشف عن تلقى «المصرية للبروبلين» 3 عروض فنية ومالية لتنفيذ المشروع من شركتى «لاماس تكنولوجي» و«U O P» الأمريكيتين، بالإضافة إلى «أودا» الألمانية، وستتم المفاضلة بينها واختيار الأنسب.



وأوضح أن «جاكوبس» العالمية، المعينة من قبل «المصرية للبروبلين»، لتولى مهام تقييم العروض، أضافت تعديلات فنية إليها بالتنسيق مع إدارة الشركة، وتم إرسالها للكيانات مرة أخرى، ومنتظر إعادة تسلمها فى غضون شهور قليلة.



يذكر أن رجل الأعمال محمد فريد خميس، يترأس مجلس إدارة الشركة المصرية للبروبلين، التى تمتلك مصنعين بمحافظة بورسعيد، أولهما لإنتاج البروبلين، والثانى للبولى بروبلين، المستخدمين فى صناعات مختلفة مثل النسيج، والمواسير البلاستيكية.



ورجح سعادة مشاركة كل من بنوك التجارى الدولى ومصر والقاهرة فى ترتيب قرض معبرى لتمويل المشروع، موضحًا أن هناك اهتمامًا من جميع المصارف المحلية للمساهمة فى عملية التمويل.



وأكد أن مكتبى معتوق بسيونى وبيكر آند ماكينزى، وآخر أجنبى، تتولى الاستشارات القانونية للمشروع، والطرح المزمع فى البورصة، متوقعاً أن تتراوح حصيلة الطرح ما بين 250 و300 مليون دولار، وفقًا للدراسات المبدئية.



وعلى صعيد استثمارات «أموال الخليج»، أكد سعادة أن شركته تدرس صفقتين فى القطاع الصحى، والأخرى تختص بالبتروكيماويات، ولم يُفصح عن مزيد من التفاصيل، لافتا إلى أنه ليس من المستبعد زيادة الحصص بالكيانات المحلية التابعة فى ظل نظرة الشركة الإيجابية للاقتصاد المصرى.



يشار إلى أن «أموال الخليج» لديها استثمارات قائمة بالسوق المحلية فى عدد من الشركات، منها «العربية لحليج الاقطان» و«الإسماعيلية للتطوير العقاري»، بالإضافة إلى «المصرية للبروبلين».