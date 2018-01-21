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ثقافة وفنون
ابتسام تسكت تصل القاهرة الأسبوع المقبل لتسجيل أغنية مصرية
الأحد 21 يناير 2018 07:46 ص
النجمة الشابة ابتسام تسكت
أخر الأخبار
النجمة الشابة ابتسام تسكت
أحمد حمدي:
علمت "المال" أن النجمة الشابة ابتسام تسكت تصل للقاهرة خلال اسبوعين لتسجيل أغنية باللهجة المصرية لأول مرة "كفاية اللي شفته معاك".
والأغنية توزيع موسيقي لعادل عايش وكلمات والحان محمد رفاعي وانتاج لايف ستايل ستوديو.
يذكر ان ابتسام طرحت منذ فترة قصيرة اغنية جديدة بغاني بعيوبي وهي اغنية باللهجة المغربية.
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