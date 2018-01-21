ابتسام تسكت تصل القاهرة الأسبوع المقبل لتسجيل أغنية مصرية

أحمد حمدي:



علمت "المال" أن النجمة الشابة ابتسام تسكت تصل للقاهرة خلال اسبوعين لتسجيل أغنية باللهجة المصرية لأول مرة "كفاية اللي شفته معاك".

والأغنية توزيع موسيقي لعادل عايش وكلمات والحان محمد رفاعي وانتاج لايف ستايل ستوديو.

يذكر ان ابتسام طرحت منذ فترة قصيرة اغنية جديدة بغاني بعيوبي وهي اغنية باللهجة المغربية.