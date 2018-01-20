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سيـــاســة
حازم حسني: أصوات الإخوان قد تذهب لـعنان عقابًا للسيسي
السبت 20 يناير 2018 10:50 م
حازم حسني
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حازم حسني
- لو كانت الدولة ترى أن الإخوان ليس لهم حق الانتخاب فعليها منعهم
أحمد الدسوقى
قال الدكتور حازم حسنى، المتحدث باسم الفريق سامى عنان، المرشح الرئاسى، إن أصوات جماعة الإخوان المسلمين قد تذهب للفريق عنان؛ عقابا للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزعج الفريق على الإطلاق.
وأشار "حسنى" فى مداخلة تلفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، إلى أن الأصوات التي يتم وضعها في الصندوق ليس مكتوبا عليها إخوان أو غير إخوان، مضيفا: "إن كانت الدولة ترى أن المنتمين للجماعة ليس لهم حق الانتخاب فعليها منعهم".
وتابع: "لا نتعامل مع الفريق من منطق تمام يا فندم"، مؤكدا أن حزب مصر العروبة ليس له علاقة بترشح الفريق للانتخابات الرئاسية.
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