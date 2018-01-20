أديب: عنان حول انتخابات الرئاسة من تمثيلية إلى معركة

أحمد الدسوقي





أكد الإعلامي عمرو أديب، أن خوض الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الانتخابات الرئاسية حولها من تمثيلية معروف نهايتها إلى معركة شرسة وحقيقية.



وقال "أديب" خلال برنامجه "كل يوم"، مساء السبت، إن "عنان " يهاجم الرئيس الحالي من أول خطاب وهذا يجعل الانتخابات الرئاسية شرسة للغاية.





وأشار إلى أن طريقة تفكير الفريق عنان تختلف كلية عن الطريقة التي تحدث بها بالأمس في خطابه الذى أعلن فيه ترشحه .





وسرد عمرو أديب جزء من البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي المحتمل خالد على، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية ستكون قوية .







