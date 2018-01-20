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سيـــاســة
نائب ترامب: جولتي بالشرق الأوسط حاسمة لأمن واشنطن
السبت 20 يناير 2018 08:36 م
السيسي ومايك بنس
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السيسي ومايك بنس
متابعات
قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس، إنه سيجرى مباحثات مهمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.
وأضاف نائب الرئيس الأمريكى، فى تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) مساء اليوم السبت، أن اجتماعاته مع قادة مصر والأردن وإسرائيل حاسمة لأهداف أمن أمريكا القومي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
وأوضح أن اللقاء الأول الذى وصفه بأنه "مهم" سيكون مع الرئيس السيسى لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب والحفاظ على بلداننا آمنة.
ونشر بينس صورة فوتوغرافية على حسابه لدى وصوله وقرينته إلى القاهرة، وكان بينس قد وصل فى وقت سابق الى القاهرة فى المحطة الأولى لجولته الشرق أوسطية التى تشمل كل من الأردن وإسرائيل.
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