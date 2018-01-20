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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد يعلن تقييمًا جديدًا للاقتصاد المصري الثلاثاء
السبت 20 يناير 2018 08:19 م
صندوق النقد الدولي
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولي
هاجر عمران وسمر السيد
يطلق صندوق النقد الدولى أحدث تقييم له للاقتصاد المحلي، الثلاثاء المقبل، من خلال نشر وثائق المراجعة الثانية للاقتصاد، إلى جانب تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2017.
قال الصندوق، اليوم، إن المعلومات ستكون متاحة للصحفيين بعد غد الإثنين تحت قواعد حظر النشر، حتى عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على أن يعقد سوبير لال رئيس بعثة مصر فى الصندوق مؤتمرًا صحفيًّا عبر الإنترنت فى نفس توقيت رفع حظر النشر.
الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أعلن 21 ديسمبر الماضى اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر، واستكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى بمقتضاها استطاعت السلطات المصرية سحب مبلغ 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالى المبالغ التى تم الحصول عليها إلى 6.08 مليار.
ووافق المجلس التنفيذى للصندوق 11 نوفمبر 2016 على اتفاق مع مصر لإتاحة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
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