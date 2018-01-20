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سيــارات
نيسان الأكثر مبيعًا بقطاع الملاكي المحلي
السبت 20 يناير 2018 08:06 م
نيسان
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نيسان
المال - خاص
تصدرت العلامة التجارية نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع السيارات الملاكي المجمعة محليًّا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من 2017، بحصة سوقية 34.8% من المبيعات الإجمالية البالغة 42.1 ألف وحدة مقابل 27.9% من مبيعات الفترة ذاتها من العام 2016 والبالغة 56.2 ألف وحدة.
ووفق أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فإن هيونداي جاءت في المركز الثاني بواقع 27.2% مقابل 28.5%، وتبعتها شيفروليه بواقع 15.9 % مقابل 17.7% ثم شيري بنسبة 12.7% مقابل 14% وجيلي بواقع 6.1% مقابل 6.6%.
وجاءت جيب في المركز السادس بواقع 1.9% مقابل 2.4% ثم تويوتا بنسبة 1.4% مقابل 2.3%.
يقول أحد موزعي سوق السيارات إن غالبية شركات التجميع المحلي ما زالت تعاني من أزمة في تدبير احتياجاتها من مكونات الإنتاج؛ سواء نيسان أو هيونداي أو شيفروليه؛ الأمر الذي أثر على مستوى المعروض من هذه الطرازات، وأدى سابقا لظهور قوائم الحجز على السيارات المجمعة محليًّا.
ويستطرد: إن قوائم الحجز قد تراجعت نسبيًا بالنسبة للطرازات المجمعة محليا خلال الفترة الماضية بسبب محدودية الطلب منذ بداية يناير الجاري، وأن شركات التجميع المحلي تمايزت فيما بينها بالنظر لمستوى الإقبال على طرازاتها الملاكي؛ فجاءت في المقدمة نيسان صني، ثم هيونداي فرنا، التي سجلت تفوقًا على سيارات شيفروليه.
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