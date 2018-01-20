هيونداي ورينو وتويوتا.. ثلاثي صدارة الملاكي المستورد خلال 2017

هيونداي ورينو وتويوتا..

المال - خاص



تصدرت العلامة التجارية هيونداي قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع الملاكي المستورد خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من 2017، بحصة سوقية 19.1% مقابل 37.8% خلال الفترة ذاتها من 2016.



وبلغت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة خلال هذه الشهور من العام الماضي 46.5 ألف وحدة مقابل 76.7 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016.



أما رينو فجاءت في المركز الثاني بنسبة 17.8% مقابل 6.5%، ثم تويوتا بواقع 16.4% مقابل 11.2%، وكيا بواقع 13.4% مقارنة مع 19.4% وميتسوبيشي بواقع 12.6 % مقابل 12.3%.



أما أوبل فجاءت في المركز السادس بحصة سوقية 11.1% مقابل 13.2% وتبعتها نيسان بنسبة 10.1% مقابل 4.4% وفورد بقيمة 4.5% مقابل 2.1% وفيات بنسبة 2.6% مقابل 2.1% ثم جيب بواقع 1.9% مقابل 3.2% ومازدا بنسبة 1.9% مقابل 2.4% وبيجو بواقع 1.8% مقابل 5.3%.



واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على 5.7% من المبيعات الإجمالية للملاكي المستورد مقابل 17.8% خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2016.



ويقول أحد موزعي سوق السيارات إن صدارة هيونداي لقطاع السيارات المستوردة يعود إلى تنوع قائمة طرازاتها والفئات التي تنافس عليها.



ويضيف أن ارتفاع أسعار بيجو كان السبب وراء تأخر ترتيبها إلى المركز الأخير ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال العام الماضي، موضحًا أن عملية نقل التوكيل إلى شركة جديدة خلال العام الماضي قد أثر على أدائها في السوق المحلية ما أسهم في تأخر الترتيب.