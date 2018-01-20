الأغنيات السياسية للمطربين عرض مستمر

أوبريت وطني

شعبان عبدالرحيم: أغنياتي ليست لتحقيق مصلحة



بكر: كل ما يقدم على الساحة لا يرقى للحدث



عبد الرحمن: الفنان عليه دور وطني في تحفيز مشاعر الجماهير



أحمد حمدي



تمتد ظاهرة غناء المطربين المصريين والعرب للحكام المصريين منذ عهد الملكية وحتى عهد السيسي حاليًا، مرورًا بعصور جمال عبدالناصر والسادات ومبارك، حيث سعى الكثير من المطربين لأبداء الولاء لحاكم مصر –أيًا كان اسمه- والغناء له في المناسبات الوطنية، ويشمل ذلك المطربين بدءًا من عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وشيرين عبدالوهاب، وإيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وهاني شاكر، وعمرو دياب، بل وشعبان عبدالرحيم أيضًا.



لكن الأمر تطور مؤخرًا بقيام بعض المطربين بتقديم أغنيات خاصة لدعم حملات الرؤساء الانتخابية، مثل حملة الرئيس السيسي وقت توليه الحكم لمصر، حيث قدم الشاعر الغنائي مصطفى كامل أوبريت بعنوان "ربنا وياك يا بني" لدعمه وقام بغنائه إيهاب توفيق وجنات ومحمد فؤاد، كما سجل النجم محمد فؤاد أغنية جديدة الأيام الماضية لدعم حملة عشان نبنيها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018 القادمة.



نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد حول غناء المطربين ومنافستهم في الانتخابات الرئاسية وغنائهم لرؤساء مصر منذ عهد مبارك وحتى عهد السيسي، وتأثير ذلك إيجابًا أو سلبًا عليهم.



يقول الفنان شعبان عبدالرحيم إنني أقدم الاغنيات السياسية لأن همي دائمًا على بلدي والاحداث الجارية فيها، واشعر ان بداخلي شيئًا اريد تقديمه للناس من خلال هذه الأغنيات.



وأضاف: أقوم بالغناء لمرشح رئاسي ليس من أجل الحصول على مصلحة معينة أو تقاضي أجر مادي معين، وإنما أفعل ذلك محبة له ليس أكثر، والكثيرون يعلمون ذلك.



وكشف عبدالرحيم لـ"المال" أنه ليس لديه أي مانع في تقديم أغنية سياسية لدعم حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس السيسي الأيام القادمة، مؤكدا انه يعتبر رمزًا للبلاد وذلك شيء وطني، وأنا مقتنع بما يقدمه برغم اختلاف البعض عليه.



وتابع أيضًا أنه قدم اغنية سياسية الفترة الماضية عن أحداث القدس، وهاجم فيها الرئيس الامريكي ترامب على قراراته الأخيرة، لافتًا الى أنه يحب تقديم اغنية وطنية منفردة وليس أوبريت مع مجموعة من المطربين.



أما الملحن حلمي بكر فيرى أن الاغنية السياسية في السابق في زمن عبدالحليم حافظ كانت راقية بصورة كبيرة، وكان حليم يغني لأمجاد حقيقية للرئيس حينما غنى "عاش اللي قال" واغنيات سياسية أخرى.



وأضاف أن الموجود على الساحة الفنية حاليًا فج للغاية، والأغنيات الوطنية التي تقدم لا ترقى للحدث والناس وكلها اغنيات راقصة ليس أكثر.



وأشار بكر أيضا الى ان المطربين الذين يقدمون اغنيات لدعم الرؤساء منذ زمن مبارك والسيسي الآن يسعون لتملق للرئيس وليس بهدف الغناء الحقيقي لإبراز مجد معين لهذا الرئيس.



أما الناقد الموسيقي اشرف عبدالرحمن فقال: إن المطرب الذي يقوم بتقديم أغنيات وطنية في دعم أي حملة انتخابية لرئيس معين للبلاد يقوم بدور وواجب وطني عليه تجاه بلاده وشعبه.



وأضاف: الأمر يجب عدم تأويله وتفسيره أبدا بأنه تملق للسلطة أو الرئيس، لأن الفنان عليه رسالة يجب أن يؤديها وهي تحفيز مشاعر الجماهير في الاحداث السياسية المهمة من خلال فنه وأغنياته وأعماله السينمائية والتليفزيونية.



وتابع عبد الرحمن قائلا: قد يختلف معي اشخاص أن هناك مطربين تم حسابهم على السلطة في زمن مبارك، مثل محمد ثروت برغم انه لم يغنِ سوى اغنية واحدة " مصريتنا وطنيتنا"، وكانت اغنية وطنية مهمة، ورغم ان ذلك لا يعيبه أو يعتبر نقطة سيئة في تاريخه الفني لكن الكثيرين انتقدوه بسببها.



ويقول الناقد الفني طارق الشناوي ايضًا إن: إن الفنان في النهاية يقوم بالتعبير عن رأيه، لكن لأنه قائد رأي في مجتمعه فعليه أن يتحدث عن قيمة وليس شخصًا، وفكرة الغناء باسم الرئيس ليست محبذة.



وأضاف لكل فنان حرية فيما يقدمه لكن الافضل أن يغني للناس وليس لرئيسهم.



وأشار الشناوي إلى أن غناء المطرب للرؤساء أو دعم حملاتهم الانتخابية سلاح ذو حدين، فقد يختلف الجمهور على ما يقدمه المطرب بسبب عدم حبهم لمرشح رئاسي معين.



