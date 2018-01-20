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سيـــاســة
التعديل الوزاري يؤجل اجتماعات لجان البرلمان أسبوعا
السبت 20 يناير 2018 07:05 م
التعديل الوزاري
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التعديل الوزاري
ياسمين فواز
كشف النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن أن الأمانة العامة بالمجلس أصدرت قرارا إداريا بوقف اجتماعات كافة اللجان النوعية المقررة من الأسبوع الماضي حتي الاسبوع المقبل بسبب التعديل الوزاري المحدود الذي أقره المجلس الأحد الماضي
وأكد أن القرار صدر لحين مخاطبة الوزرات الأربعة التي تم تغييرها وهي التنمية المحلية والسياحة وقطاع الأعمال و الثقافة.
وأوضح دسوقي في تصريحاته لـ" المال" أن لجنة النقل كان مقررا لها عقد اجتماعات الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الملاحة البحرية إلا أن تم تأجيلها الأسبوع المقبل .
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