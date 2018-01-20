تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 652 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 2 جنيهات، اليوم السبت، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1331 دولارا.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 تراجع ليسجل 652 جنيها بدلا من 654 جنيه أمس.



وأضاف واصف للمال أن عيار 18 سجل 559 جنيها، فيما سجل عيار 42 نحو 747 جنيها مقابل 749 جنيه، وانخفضت الأوقية لنحو 1331 دولارا بدلا من 1333 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 5225 جنيها مقابل 5235 جنيها.