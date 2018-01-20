حماية المستهلك يحذر تجار السيارات من البيع بسعرين

المال- خاص



حذر جهاز حماية المستهلك تجار السيارات من البيع للعملاء بسعرين؛ لعدم تعريض أنفسهم لشبهة التهرب الضريبي. جاء ذلك بعد لجوء عدد من تجار السيارت على مدار العام الماضي إلى تحصيل مبالغ معينة من العملاء وإثبات مبالغ أقل منها بالفواتير التي يتم تسليمها لهم.





وأوضح مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك أن الجهاز رصد خلال الفترة الماضية مجموعة من التصرفات الخاطئة التي تعرض تجار السيارات لمخاطر الإحالة إلى التهرب الضريبي أو إلى النيابة العامة.





وأشار إلى أن البيع بسعرين كان أبرز هذه التصرفات بالإضافة إلى تدشين حملات إعلانية عن عروض وهمية بغرض جذب العملاء دون الالتزام بمضمون العروض المعلن عنها.





وأضاف أن بعض الشركات لم تلتزم بمواعيد التسليم التي تم تحديدها مع العملاء وقت الاستلام، فضلًا عن إخفاء بعضهم الحالة الحقيقية للسيارة عن العملاء فيتم بيع سيارات معيبة لها دون كشف عيوبها.





وبالنسبة لمسألة البيع بسعرين يقول مصدر مسئول برابطة تجار السيارات إن بعض التجار قد قاموا باستيراد سيارات بأسعار الدولار في السوق السوداء سواء قبل التعويم أو الفترة التالية له مباشرة؛ مما تسبب في وجود فارق سعري بين التكلفة الحقيقية والتكلفة الرسمية نظرًا لعدم اعتراف الجهات الرسمية بأسعار السوق السوداء للدولار.





وأضاف أن بعض الفواتير خاصة بسيارات قديمة تم شراؤها بالفعل بأقل من الاسعار الحالية للسيارات، وبالتالي تصدر الفواتير عن المعارض بأقل من الأسعار الرسمية الحالية مما قد يثير شكوك الجهات الرقابية دون داعٍ.





وأشار إلى أن الفارق بين السعر المثبت في الفواتير والسعر الفعلي الذي تم البيع به لا يعد ضمن هوامش أرباح المعارض ولكنها تكلفة غير مثبتة.



