منتجون يستحوذون على مسلسلات رمضان 2018

رمضان 2018

ماجدة موريس: الأهم للمنتج الجودة وليس الكم



خيرية البشلاوي: لا يمكن محاسبتهم على غزارة إنتاجهم إلا لو أساءوا للصناعة



سعد الدين: هناك شركات لم تتحصل على أموالها التي أنفقتها العام الماضي



أحمد حمدي



تصدر بعض المنتجين خلال السنوات الأخيرة المشهد في صناعة وسوق الدراما المصرية، وعلى رأسهم جمال العدل وصادق صباح، وتامر مرسي أيضًا، الذي وقام الأخير باحتكار أغلب نجوم الصف الأول في رمضان الماضي وإنتاج 9 مسلسلات دفعة واحدة.



وأدى ذلك لخروج منتجين آخرين من السوق الدرامية مثل عصام شعبان وغيرهم، برغم إنتاجهم الكثير من المسلسلات السنوات الماضية، فما أسباب تصدر بعض منتجي الدراما للمسلسلات؟ وما الإضافة التي يقدمونها للدراما؟



في هذا التحقيق يتحدث النقاد عن ظاهرة احتكار وتصدر بعض المنتجين للمسلسلات، والنجوم السنين الماضية، وأهمية ذلك لصناعة الدراما المصرية والجمهور.





قالت الناقدة ماجدة موريس إن هناك بعض المنتجين يتصدرون إنتاج مسلسلات رمضان هذا العام، أهمهم تامر مرسي لشركته سينرجي وصادق الصباح وجمال العدل، لكن المتصدر للمشهد السنوات الماضية كان تامر مرسي الذي أنتج العام الماضي 9 مسلسلات تقريبًا لنجوم الصف الأول، وهذا العام ينتج أكثر من 3 مسلسلات دفعة واحدة.



وأضافت لـ"المال" إن هناك جهات تدخل معه في الإنتاج من الباطن دون الإعلان عن ذلك، ما يمنحه قدرة مالية كبيرة لدفع أجور النجوم الكبار، وقد استطاع توقيع عقود مسلسلاتهم الجديدة قبل انقضاء موسم رمضان الماضي، مما يؤكد أن مسألة الإنتاج عملية مربحة بالنسبة له، واصفة إياه بأنه المنتج الأول حاليًا، لأنه يمتلك أكبر قدرة مالية مقارنة بالمنتجين الآخرين في السوق.



وأشارت موريس إلى أنه قادر على تحمل تكلفة إنتاج مسلسلات كثيرة ولديه اتفاقيات مع شركات وقنوات إم بي سي 1 و2، لعرض مسلسلاته كل عام، لافتة إلى أن شركة إنتاج ايجيل فيلمز استطاعت ايضًا المنافسة بقوة في السوق الدرامية المصرية السنتين الاخيرتين.



والسؤال الأهم: هل الأعمال التي يقوم مرسي بإنتاجها تعتبر قوية أم أن الأمر مجرد احتكار للنجوم والمسلسلات فقط لتحقيق أكبر ربح مادي وتجاري ؟



ولفتت إلى انه لا بد أن يكون العمل على قدر عال من الجودة مثل المسلسلات التي تعرض منذ سنوات ولا يمل منها الكثيرون مثل "جراند اوتيل "و"أفراح القبة"، فالأعمال الدرامية القوية تدفع المشاهدين لمشاهدتها اكثر من مرة وذلك ما يبقى للمنتج الذي يهتم بجودة ما يقدمه للناس وليس كم ما يقدمه، فالأهم هو ما الذي يقوله العمل الدرامي وبأي لغة درامية او سينمائية يقدمها.



أما الناقد الفني أحمد سعد الدين فيقول ان المشكلات الاقتصادية وصلت للانتاج الدرامي، وكانت موجودة منذ عامين تقريبًا، مضيفا انه في رمضان الماضي كانت ستتوقف 6 مسلسلات كاملة وتخرج من السباق الرمضاني في اللحظات الاخيرة، لولا تدخل شركة انتاج اخرى أنقذت مصير هذه المسلسلات لتعرض في موسم رمضان، وقبلها تم تأجيل بعض المسلسلات ايضا مثل طارق لطفي وعرض مسلسله خارج رمضان الماضي.



وأضاف أن الركود الاقتصادي بالتأكيد يؤثر كثيرا على صناعة الدراما المصرية السنتين الاخيرتين، ومن هذا المنطلق نرى ان شركة الإنتاج التي كانت تنتج 4 مسلسلات دفعة واحدة أصبحت تكتفي بإنتاج عملين فقط، وذلك لانها حتى الآن لم تستطع الحصول على اموالها التي أنفقتها على هذه المسلسلات رمضان الماضي، لذلك لن تستطيع الإنفاق هذا العام على إنتاج كم كبير من الاعمال التليفزيونية مثل العام الماضي.



وأشار الى أن القنوات التي تقوم بشراء حق عرض المسلسلات تضاءل عددها مقارنة بالسنوات الماضية، بالاضافة إلى انه تم تحديد ميزانية معينة 70 مليون جنيه لشراء اي عمل درامي مؤخرا، وبالتالي سيؤدي ذلك لتحجيم الإنتاج الدرامي لبعض الشركات العملاقة التي كانت تتصدر المشهد الدرامي السنتين الاخيرتين، بالاضافة إلى أن هناك شركات انتاج انسحبت تماما من السوق الدرامية مثل "كنج توت" لعصام شعبان منذ فترة بسبب تغير ملامح السوق، ويوجد الآن جزء كبير منهم يفضل المتابعة من بعيد، وهذه إحدى مشكلات السينما التي انتقلت للتلفزيون فانسحب كبار المنتجين في السينما وتركوه لصغار المنتجين ايضا.



وتقول الناقدة خيرية البشلاوي إن هناك منتجين أصبحوا متحكمين في صناعة الدراما المصرية السنين الاخيرة، وكذلك النجوم والحالة الانتاجية الفنية بها خلل كبير وواضح مؤخرا.



وأكدت أن هناك منتجين كثيرين قدموا مسلسلات رمضان الماضي، لكن هناك 4 منتجين هم المتصدرون بالفعل للصناعة، ولا يمكن محاسبتهم على غزارة انتاجهم الدرامي إلا لو قدموا أعمالًا درامية تشوه تاريخ مصر مثلًا أو رديئة الجودة.





