النهار تطلق برنامجا جديد بعنوان رئيس التحرير

شبكة تليفزيون النهار

رحاب صبحى



أعلنت شبكة تليفزيون النهار عن تجديد تعاقدها مع الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح ، لتقديم برنامج يومي جديد بعنوان "رئيس التحرير"، من صالة تحرير اليوم السابع .



وينطلق البرنامج الجديد "رئيس التحرير" بشعار "افهم الخبر واقرا بين السطور" ، ويهدف إلى تقديم جرعة خبرية من صالة تحرير صحيفة "اليوم السابع" تتضمن الغوص في تفاصيل الأخبار وكواليسها وتحليل ما بين السطور وتقديم انفرادات صحفية وتليفزيونية والاشتباك في كل قضايا الوطن والمواطن .



ويعتمد البرنامج على كل ما هو جديد في صحافة التليفزيون ، وسيهتم بشكل كبير بالمعالجات البصرية للقصص الخبرية مع التركيز بالأساس على الجانب المعلوماتي في المعالجة التليفزيونية ، ويضم البرنامج فقرات متعددة سيتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا .



من جانبه قال علاء الكحكى رئيس شبكة قنوات النهار إن تجديد التعاقد مع خالد صلاح جاء بعد النجاح الذى حققه مع النهار طوال السنوات الماضية خلال مسيرته بالنهار ، مضيفا أن برنامج " رئيس التحرير " سيكون مفاجأة في سوق الميديا الفترة المقبلة ، وسيعتبر نقلة جديدة فى الصحافة التليفزيونية ، لأنه سيقدم القصص الخبرية بشكل جيد يضم المعلومة والتشويق والتحليل والصدق والاشتباك الحقيقي فى قضايا المواطن المصري بما يخدم مصلحة الوطن .



وأكد الكحكى أن خروج البرنامج من صالة تحرير اليوم السابع ، هو بداية تعاون مثمر بين شبكة قنوات النهار وموقع اليوم السابع ، خاصة أن " اليوم السابع" يمتلك طاقات بشرية كبيرة ولديه مخزون صحف هام وينشر أهم الأخبار والتحليلات في الوطن العربي.

