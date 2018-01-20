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رياضة
ريال مدريد يعرض 62 مليون استرليني لضم محمد صلاح
السبت 20 يناير 2018 05:41 م
محمد صلاح يحرز هدفه الأول خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
أخر الأخبار
محمد صلاح يحرز هدفه الأول خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد 62 مليون جنيه استرليني لضم محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
وأوضحت الصحيفة- في تقرير اليوم ،السبت- أن فلورينتو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني تواصل مع وكيل اللاعب محمد صلاح حتى يتفق معه حول شروط انتقال محمد صلاح للريال، مشيرة إلى أن رئيس ريال مدريد يرغب في ضم محمد صلاح مقابل مبلغ 62 مليون جنيه إسترليني فقط، على آلا تزيد قيمة الصفقة عن هذا المبلغ.
يشار إلى أن إدارة ريال مدريد الإسباني تسعى لتعزيز الجانب الهجومي في ظل تراجع مستوى كل من كريستيانو رونالدو، وجاريث بيل وكريم بنزيمة حيث سجل الثلاثي 10 أهداف في الدوري الإسباني كرة القدم.
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