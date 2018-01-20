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الإسكندرية
الانتاج الحربى تعرض خدماتها على مستثمري الإسكندرية
السبت 20 يناير 2018 05:21 م
اللواء العصار 556
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العصار 5569
معتز محمود
قام وفد بوزارة الإنتاج الحربي بالتعريف بمهام الوزارة والهيكل العام لمصانعها، بالإضافة إلى شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي ) الذى يقوم بإنتاج سبائك النحاس والالومنيوم المختلفة ومصنع 999 الحربى الذى يقوم بإنتاج الآلات المساعدة المتطورة لحرف النجارة والخراطة والزراعة، لعدد من أعضاء جمعية رجال أعمال اسكندرية
جاء ذلك خلال تنظيم لجنتي الاستيراد والجمارك، وتنمية الشباب، بجمعية رجال أعمال إسكندرية لقاء مع وفد وزارة الإنتاج الحربي والذي مثله اللواء مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات والعميد يحيي عبد الله رئيس قطاع التسويق بالوزارة، والعميد حسام حسين محمود رئيس إدارة التسويق شركة حلوان للصناعات الهندسية، والمهندس عماد محمد السيد نصر رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، ومحمد شحاته مدير تسويق شركة حلوان للآلات والمعدات.
فيما شارك من جانب رجال أعمال إسكندرية، محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمار، وأحمد مختار رئيس لجنة تنمية الشباب، بوجود الدكتور محمد محرم وكيل مجلس الإدارة بالجمعية، والمهندس هشام أبو العلا نائب رئيس المجلس للشئون الخارجية والتعاون المشترك، وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية ومجموعة من أعضاء الجمعية وممثلي الشركات .
وتطرق اللقاء إلى التعريف بمهام بوزارة الإنتاج الحربي ،فيما بحث الطرفان سبل التعاون المشترك خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشارت الجمعية في بيان لها صباح اليوم، إلى أنه تم عقد لقاءات عمل مُصغره بين المدير التنفيذي لمشروع تنميه المنشاة الصغيرة بالجمعية، ومساعد المدير التنفيذي للعمليات، مع ممثلي وزاره الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية لبحث سبل التعاون بين الطرفين بشكل مُنفصل.ـ
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