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اقتصاد وأسواق
تأكيداً لـ المال.. ذي شيز كيك الكندية تخترق السوق المصرية
السبت 20 يناير 2018 05:06 م
كيك- صورة أرشيفية
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كيك- صورة أرشيفية
شريف عمر
تتجهز شركةMIT المملوكة لرجل الأعمال المصري محمد منيسي للبدء في إفتتاح باكورة أفرعها داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بعد توقيع عقد حق الإمتياز الحصري لسلسلة مطاعم ذي شيز كيك كافيه العالمية، للعمل كوكيل حصري لـ 19 دولة تشمل مصر والشرق الأوسط وتركيا وشبه القارة الهندية.
ويتولى مكتب البديوي وشركاه للإستشارات القانونية، مهام الإستشارات القانونية لشركة MIT في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، ليأتى ذلك تأكيداً لخبر المال المنشور يوم الخميس الماضى حول اختراق السلسة الكندية للسوق المحلية.
من جانبه، قال المستشار محمد البديوي ، الشريك المؤسس لمكتب البديوي القانوني، أنه تم توقيع عقد حصري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سيبتمبر الماضي، وأنه من المخطط أن يتم إفتتاح أول فرعين في مصر خلال العام الحالي بجانب فرع آخر تحت الإنشاء في دولة الكويت.
وأضاف البديوي فى بيان حصلت المال على نسخة منه : "مازلنا ندرس العديد من الأماكن في أنحاء الجمهورية"
ولفت البديوي إلى أن الشركة الكندية مهتمة بإختراق السوق المصري والشرق الأوسط لتزايد الطلب على تلك النوعية من المنتوجات، خاصة في الأسواق الجديدة، كما تحاول من الإستفادة من الخبرات الكامنة لدى المنيسي انترناشيونال في مجال الأغذية والمشروبات.
ويذكر أن رجل الأعمال المصري محمد منيسي قد تولى رئاسة العديد من الشركات العالمية في جمهورية مصر العربية والخليج العربي.
ويذكر أن التكلفة الإستثمارية لفرع ذي شيز كيك كافيه تقدر بحوالي عشرة ملايين جنيه مصري.
ويشار أن ذي شيز كيك كافيه هي سلسلة مطاعم تأسست سنة 1988 على يد السيد، بوب بيسون والشيف الكندي الشهير مايكل دوغراي، و لديها فريق عمل محترف وتلقى تدريبه كاملا في ولاية ألبرتا الكندية، و هي تملك قوائم طعام متنوعة وتشمل مجموعة من الأطباق الفاخرة من الستيك والدواجن
والمأكولات البحرية، والعديد من الأطباق المتنوعة من المقبلات الفريدة، بالإضافة إلى الحلويات المتخصصة ومتنوعة المذاق من الشيز كيك، وأيضا مجموعة مختارة من المشروبات الساخنة والباردة والتي تتميز بها سلسة مطاعم ذي شيز كيك بعناية فائقة، ويتمتع ذي شيز كيك كافيه بتقديم منتجات الطازجة فقط والتي تقدم حسب الطلب.
وأما شركة MIT فقد تم تأسيسها من قبل رجل الأعمال المصري المقيم في دولة الكويت، محمد منيسي سنة 2015 في جمهورية مصر العربية، كما أسست فرع دولة الكويت سنة 2016.
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