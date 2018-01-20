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سيــارات
تجار سيارات يطرحون خصومات محدودة لإنعاش الطلب
السبت 20 يناير 2018 04:17 م
سيارات
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سيارات
تراجع أوفر برايس "لانسر".. وفئات تعود للأسعار الرسمية
4 آلاف خصمًا لسيارات BYD.. و1000-1500 جنيه سعر "إتش دي" و"فرنا"
أحمد شوقي
لجأ عدد من تجار وموزعي السيارات إلى طرح خصومات محدودة على السيارات بغرض إنعاش الطلب في ظل جمود المبيعات.
يقول أحد الموزعين إن انكماش الطلب خلال يناير الحالي أدى لتراجع الأوفر برايس بالنسبة للعديد من السيارات أو انعدامه تمامًا، لتباع بعض الطرازات بالسعر الرسمي أو بخصومات محدودة.
وأوضح أن السيارة BYD F3 تباع حاليًا بخصم 4 آلاف جنيه، ليصل سعر النسخة المانيوال منها إلى 175 ألف جنيه، مقابل السعر الرسمي البالغ 179 ألف جنيه. وأضاف أن النسخة الأوتوماتيك منها غير متاحة بالسوق حاليًا.
وأضاف أن بعض فئات هيونداي إتش دي تباع بخصم ألف جنيه، فيما تباع فئات أخرى منها بالسعر الرسمي، رغم ندرة المعروض من السيارة.
وأشار إلى أن هيونداي فرنا تباع حاليًا بخصم يتراوح بين 1000 و1500 جنيه للنسخة المانيوال، موضحًا أن النسخة الأوتوماتيك غير متوفرة بالمعارض حاليا.
ولفت إلى أن شركة جي بي أوتو غبور لم تقم بتسليم حصة الموزعين من السيارات عن شهر يناير الحالي للطرازات المحلية من هيونداي أو جيلي، مضيفًا أن الشركة أرجعت ذلك إلى نقص المكونات التي أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصنع.
وأوضح أن هذه الأزمة امتدت لأكثر من 4 أشهر حتى الآن ولم يتبين بعد موعد انتهائها.
واستطرد أن ميتسوبيشي لانسر تراجعت إلى الأسعار الرسمية بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، فيما انخفض الأوفر برايس بالنسبة للفئات الأعلى منها، وتباع الفئة الأعلى منها بأوفر برايس 10 آلاف جنيه مقابل 20 ألف سابقًا.
وأشار إلى أن أوفر برايس هيونداي توسان قد تراجع لما يتراوح بين 5 و15 ألف جنيه مقابل نحو 30 ألف جنيه سابقًا، مبررًا ذلك بانكماش الطلب؛ وليس لزيادة معروض السيارات.
ولفت إلى أن رينو لوجان كانت تباع بأعلى من سعرها الرسمي، لكن الوكيل قام بتسليم حصة الموزعين من السيارة بعد الإفراج عنها، ما أدى لبيع السيارة بسعرها الرسمي أو بأعلى منه بمبلغ محدود.
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