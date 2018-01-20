أحدث اتهام بالتحرش الجنسى ضد مايكل دوجلاس

مايكل دوجلاس

خالد بدر الدين



اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس، بفعل تصرفات مخلة بالآداب، قائلة: "إنه تحرش بها لفظياً مرارًا، وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات، فشعرت برعب شديد وهرعت جريًا نحو الباب".



وقالت الصحفية والمؤلفة سوزان برودي -المديرة التنفيذية السابقة في استوديوهات وارنر براذرز -التى عملت بشركة إنتاج دوجلاس لثلاث سنوات - في برنامج (توداي) الذي يعرض على شبكة "NBC" الأمريكية، إن النجم مايكل دوجلاس كان يعتقد أنه ملك العالم، ويمكن أن يهين أى سيدة دون أن يحدث أي شيء.



وأضافت سوزان إن دوجلاس استخدم مراراً ألفاظًا خارجة في أحاديثهما، والأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عقده في شقته في نيويورك عام 1989.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مايكل دوجلاس دوجلاس (73 عامًا) أصدر نفيًا استباقياً لهذه الرواية في مقالات نشرت خلال الأسبوعين الماضيين، ووصفها بأنها تلفيق، وقال وكيله الإعلامي آلن بري أمس الجمعة إنه لن يكون هناك تعليق آخر.



وهذه أحدث مزاعم ضمن سلسلة اتهامات طويلة من قبل نساء ورجال قالوا إنهم وقعوا ضحية تحرش أسماء بارزة في قطاع الترفيه، منها المنتج السينمائي هارفي واينستين، والممثل كيفن سبيسي، والكوميدي لويس سي.كيه من، أبرز المشاهير الذين نسبت إليهم اتهامات من هذا النوع.