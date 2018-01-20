EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
المنصور للسيارات بصدد طرح الشكل الجديد من أوبل إنسيجنيا
السبت 20 يناير 2018 02:56 م
أوبل إنسيجنيا 88
أخر الأخبار
أوبل إنسيجنيا 88
أحمد شوقي
تستعد شركة "المنصور" للسيارات، لطرح الشكل الجديد من سيارتها "أوبل إنسيجنيا"، خلال فبراير المقبل.
كانت الشركة أعلنت في أكتوبر 2017، عن استيراد وحدات من أوبل إنسيجنيا الجديدة بغرض دراسة واختبار مدى ملاءمتها للسوق المصرية، وجاء هذا الإعلان بعد تسريب صور للسيارة من ميناء الإسكندرية.
وقال أحد موزعي المنصور، إن السوق يترقب طرح الشكل الجديد من السيارة بحلول فبراير المقبل، موضحًا أن الشركة تترقب تصريف مخزون الموزعين والتجار من الشكل القديم.
وأدت موجة الركود التي تجتاح سوق السيارات إلى تراجع مبيعات أوبل إنسيجنيا خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2017 إلى 1706 مقابل 2417 وحدة، خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع 711 سيارة بنسبة انخفاض 29%.
أسعار السيارات
استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا