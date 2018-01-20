المنصور للسيارات بصدد طرح الشكل الجديد من أوبل إنسيجنيا

أوبل إنسيجنيا 88

أحمد شوقي



تستعد شركة "المنصور" للسيارات، لطرح الشكل الجديد من سيارتها "أوبل إنسيجنيا"، خلال فبراير المقبل.



كانت الشركة أعلنت في أكتوبر 2017، عن استيراد وحدات من أوبل إنسيجنيا الجديدة بغرض دراسة واختبار مدى ملاءمتها للسوق المصرية، وجاء هذا الإعلان بعد تسريب صور للسيارة من ميناء الإسكندرية.



وقال أحد موزعي المنصور، إن السوق يترقب طرح الشكل الجديد من السيارة بحلول فبراير المقبل، موضحًا أن الشركة تترقب تصريف مخزون الموزعين والتجار من الشكل القديم.



وأدت موجة الركود التي تجتاح سوق السيارات إلى تراجع مبيعات أوبل إنسيجنيا خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2017 إلى 1706 مقابل 2417 وحدة، خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع 711 سيارة بنسبة انخفاض 29%.