10 ملايين دولار قرضًا لبنك القاهرة لترشيد استهلاك الطاقة

Green For Growth Fund

المال - خاص



قدم صندوق (Green For Growth Fund (GGF تمويلاً قيمته 10 ملايين دولار لبنك القاهرة، لدعم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر.



ويعد بنك القاهرة الشريك الثالث في مصر لصندوق GGF بعد التوسعات التي قام بها الصندوق، التي استهدفت 6 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وسيقوم بنك القاهرة بتوظيف القرض في تمويل إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير الآلات والمعدات الصناعية.



ويستغل البنك شبكة فروعه الواسعة وخبرته الكبيرة في إقراض في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لنشر ترشيد استهلاك الطاقة، وكشريك ملتزم في دعم الطاقة سيقوم بالتطوير الداخلى لمقره الرئيسي وفروعه الأخرى ليصبحوا أكثر توفيرا للطاقة.



وعلق كريستوفر نولس، رئيس مجلس إدارة "GGF": "تسرنا الشراكة مع بنك القاهرة لزيادة التمويل الموجه لدعم إجراءات رفع كفاءة الطاقة للمشاريع في مصر، فهذا التمويل سيحث على زيادة وتيرة الاستثمارات في كفاءة الطاقة ونشر التوعية بترشيد الطاقة لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



يوفر صندوق GGF الكثير من الاستثمارات التي من شأنها أن تساعد على تخفيض معدل استهلاك الطاقة، وكذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحد أدنى 20%، وذلك في تسعة عشر سوقًا بجنوب شرق أوروبا والقوقاز وأوكرانيا ومولدافيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويقدم GGF التمويل اللازم للشركاء المحليين الذين يوفرون القروض للمشاريع، وكذلك للأسر المعيشية الخاصة، بجانب أنه يستثمر بشكل مباشر في مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة، وتعمل هيئة المعونات الفنية بصندوق GGF على زيادة حجم الاستثمارات التي يقدمها الصندوق للمؤسسات المالية المحلية وكذلك للشركاء المحليين.