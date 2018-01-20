EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
6 ملايين جنيه لتطوير بنية السمسرة التكنولوجية
السبت 20 يناير 2018 02:38 م
صندوق حماية المستثمر
أخر الأخبار
صندوق حماية المستثمر
أحمد علي:
كشف ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، أن الأخير سيمول تكلفة تطوير تحديث أجهزة شركات السمسرة التكنولوجية وفق متطلبات إدارة البورصة المصرية.
وأضاف - في تصريحات لـ "المال" - أن الصندوق سيخصص من ميزانيته 5 – 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن قرار تحمل الصندوق للتكاليف جاء تحت بند حماية المستثمر من الأضرار الناتجة عن المخاطر التجارية.
وأوضح أن الصندوق يقوم بتأدية واجبه في تطوير السوق و حماية المستثمرين من المخاطر و يدعم شركات السمسرة بشكل مستمر.
يُذكر أن صندوق "حماية المستثمر" قام بتوزيع دعم مادي على شركات السمسرة خلال عام 2017 الماضي بلغ 8 ملايين جنيه وذلك على دفعتين أولاها في يناير و الأخرى في يوليو.
و رحب عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، بتحمل الصندوق تكاليف تطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة، وفق مطالبات البورصة.
وأضاف - في تصريحات لـ "المال" - أن الصندوق سيتحمل تطوير بنية نحو 118 شركة سمسرة، بحد أقصى 60 ألف جنيه وحد أدني 49 ألفا، مشيرًا إلى أن التعاون مستمر بين إدارة الصندوق و الشعبة في دعم شركات السمسرة.
يٌذكر أن البورصة المصرية، قد طالبت شركات السمسرة بتحديث أجهزتها التكنولوجية في ظل مخاطر الفيروسات المتكررة، و آخرها "فيروس الفدية"، و حذرت "البورصة" من وجود فيروسات تحاول اختراق أجهزة البورصة قادمة من شركات السمسرة العاملة بالسوق.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا