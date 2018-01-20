6 ملايين جنيه لتطوير بنية السمسرة التكنولوجية

صندوق حماية المستثمر

أحمد علي:



كشف ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، أن الأخير سيمول تكلفة تطوير تحديث أجهزة شركات السمسرة التكنولوجية وفق متطلبات إدارة البورصة المصرية.



وأضاف - في تصريحات لـ "المال" - أن الصندوق سيخصص من ميزانيته 5 – 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن قرار تحمل الصندوق للتكاليف جاء تحت بند حماية المستثمر من الأضرار الناتجة عن المخاطر التجارية.



وأوضح أن الصندوق يقوم بتأدية واجبه في تطوير السوق و حماية المستثمرين من المخاطر و يدعم شركات السمسرة بشكل مستمر.



يُذكر أن صندوق "حماية المستثمر" قام بتوزيع دعم مادي على شركات السمسرة خلال عام 2017 الماضي بلغ 8 ملايين جنيه وذلك على دفعتين أولاها في يناير و الأخرى في يوليو.



و رحب عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، بتحمل الصندوق تكاليف تطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة، وفق مطالبات البورصة.



وأضاف - في تصريحات لـ "المال" - أن الصندوق سيتحمل تطوير بنية نحو 118 شركة سمسرة، بحد أقصى 60 ألف جنيه وحد أدني 49 ألفا، مشيرًا إلى أن التعاون مستمر بين إدارة الصندوق و الشعبة في دعم شركات السمسرة.



يٌذكر أن البورصة المصرية، قد طالبت شركات السمسرة بتحديث أجهزتها التكنولوجية في ظل مخاطر الفيروسات المتكررة، و آخرها "فيروس الفدية"، و حذرت "البورصة" من وجود فيروسات تحاول اختراق أجهزة البورصة قادمة من شركات السمسرة العاملة بالسوق.