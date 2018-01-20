النقض تؤيد إعدام 3 متهمين بقتل مأمور قسم شرطة كرداسة

إعدام

خالد بدر الدين



أكدت مصادر قضائية، أن محكمة النقض المصرية أيدت -اليوم السبت- إعدام ثلاثة متهمين أدينوا في قضية قتل مأمور قسم شركة كرداسة، في بداية حملة لاستعادة مدينة قريبة من القاهرة سيطر عليها إسلاميون في عام 2013.



وقال مصدر لوكالة "رويترز"، إن أحكام محكمة النقض، أكبر محكمة مدنية مصرية نهائية وباتة، وإنها خففت حكم الإعدام على 4 متهمين للسجن المؤبد وأيدت سجن 5 متهمين 10 سنوات لكل منهم.



وذكرت الوكالة أن اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، تم قتله في سبتمبر 2013 لدى دخول الشرطة مدينة كرداسة التي بسط إسلاميون السيطرة عليها، بعد إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو من نفس العام.



وجاء عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.



كان مسلحون قد هاجموا قسم شرطة كرداسة في 14 أغسطس 2013، مما أدى لمقتل 14 رجل شرطة أحدهم مأمور القسم.