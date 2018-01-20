أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحركات هزيلة لشهادات gdr's اﻷسبوع الماضي

بورصة لندن
بورصة لندن
أخبار متعلقة
small-img
البورصة مرشحة للتحركات العرضية غدا
بورصة لندن

أسماء السيد

فرضت التحركات الهزيله سيطرتها على أداء شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" خلال اﻷسبوع المنقضي، لتغلق أبرز الشهادات النشطة تعاملاتها على تباين ما بين الثبات والتراجع.

وتراجع أداء شهادة المجموعة المالية "هيرمس" بنحو 5.8%، إذ اختتمت تعاملاتها أمس عند 2.26 دوﻻر مقارنة بـ 2.40 دوﻻر الأسبوع الماضي، إضافة إلي تراجع شهادة ‘إيداع "التجاري الدولي" بنسبة 1% لتصل إلي 4.42 دوﻻر مقارنة بـ 4.48 دوﻻر.

فيما هيمن الثبات عند حدود سعرية بعينها على أداء 3 شهادات وهي على التوالي شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية" عند 5 دوﻻرات وهو نفس إغلاقها الأسبوع الماضي، إضافة إلي ثبات شهادة إيداع "المصرية للاتصالات" عند 3.10 دوﻻر، و ثبات "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام" عند 0.18 دوﻻر.

يُذكر أن البورصة المصرية اختتمت على ارتفاع جماعي سجل فيه مؤشرها الرئيسي صعودًا بنحو 1% ليصل إلي 15411 نقطة، فيما مال مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتسوطة إلي الارتفاع بنحو 0.48% ليصل إلى 855 نقطة، وسجل المؤشر اﻷوسع نطاقًا "egx100"2037 نقطة بارتفاع 1%.
البورصة المصرية بورصة لندن
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا