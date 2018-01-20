تحركات هزيلة لشهادات gdr's اﻷسبوع الماضي

بورصة لندن

أسماء السيد



فرضت التحركات الهزيله سيطرتها على أداء شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" خلال اﻷسبوع المنقضي، لتغلق أبرز الشهادات النشطة تعاملاتها على تباين ما بين الثبات والتراجع.



وتراجع أداء شهادة المجموعة المالية "هيرمس" بنحو 5.8%، إذ اختتمت تعاملاتها أمس عند 2.26 دوﻻر مقارنة بـ 2.40 دوﻻر الأسبوع الماضي، إضافة إلي تراجع شهادة ‘إيداع "التجاري الدولي" بنسبة 1% لتصل إلي 4.42 دوﻻر مقارنة بـ 4.48 دوﻻر.



فيما هيمن الثبات عند حدود سعرية بعينها على أداء 3 شهادات وهي على التوالي شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية" عند 5 دوﻻرات وهو نفس إغلاقها الأسبوع الماضي، إضافة إلي ثبات شهادة إيداع "المصرية للاتصالات" عند 3.10 دوﻻر، و ثبات "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام" عند 0.18 دوﻻر.



يُذكر أن البورصة المصرية اختتمت على ارتفاع جماعي سجل فيه مؤشرها الرئيسي صعودًا بنحو 1% ليصل إلي 15411 نقطة، فيما مال مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتسوطة إلي الارتفاع بنحو 0.48% ليصل إلى 855 نقطة، وسجل المؤشر اﻷوسع نطاقًا "egx100"2037 نقطة بارتفاع 1%.