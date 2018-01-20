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بورصة وشركات
أرقام كابيتال تتوقع نموًا 6% العام الحالي
السبت 20 يناير 2018 01:00 م
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كابيتال
خالد بدر الدين
تتوقع ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا بين 5.3 و5.5 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، على أن يصل إلى 6 % في 2018-2019.
وقالت الدسوقي، إن مصر غيرت هيكلها الاقتصادي تمامًا الفترة الماضية، والنمو قد يكسر حاجز 6%، خلال الفترة المقبلة لو واصلت الحكومة العمل على إصلاحات أخرى والقضاء على البيروقراطية.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن البلد تعاني من بيروقراطية شديدة ولم تفلح قوانين تيسير الاستثمار في التعامل معها أو القضاء عليها، ولا يستطيع المستثمر الحصول على تراخيص مصنعه أو شركته بسهولة حتى الآن، ولا بد له من التوجه إلى إدارات المحليات للانتهاء من أوراقه.
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