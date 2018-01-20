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استثمار
رانيا المشاط: تنسيق مع الآثار لدعم قطاع السياحة
السبت 20 يناير 2018 12:59 م
رانيا المشاط
أخر الأخبار
وكيل البنك المركزي
مدحت إسماعيل
قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إنها ستقوم بعمل تنسيق موسع مع وزير الآثار الدكتور خالد العناني خلال الفترة المقبلة، لاستغلال الافتتاحيات الأثرية في دعم قطاع السياحة.
وأضافت في تصريحات صحفية علي هامش مشاركتها في افتتاح مشروع تطوير المباني الاثرية بمنطقة باب الوزير، أن السياحة يعد من القطاعات الموفرة لفرص العمل بشكل كبير، ومن ثم فانه لابد من استغلال ما تمتلكه مصر من آثار في جذب اكبر عدد ممكن السياح بمختلف جنسياتهم.
ولفتت الى أن الافتتاحيات للمواقع الاثرية بشكل مستمر من المؤكد أنها ترسم الصورة الذهنية الجيدة والطبيعية لمصر قي الخارج وأنها بلد الأمن والأمان، موضحة أن الدعائم الاثرية اكبر دافع لزيادة السياحة.
وافتتح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مشروع ترميم منطقة باب الوزير والذي يتكون من ثلاثة مبان أثرية هى: البيماريستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبانة، وذلك بحضور مجموعة من السفراء ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر وقيادات وزارة الآثار وعدد من الشخصيات العامة.
وزراة الآثار
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