بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.. اليوم

الانتخابات الرئاسية

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تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم السبت، تلقي طلبات راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اعتبارا من 16 مارس المقبل ولمدة 3 أيام بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، و26 مارس ولمدة 3 أيام داخل البلاد.









