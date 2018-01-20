المصرية للاتصالات ترعى ماراثون زايد الخيرى بالأقصر

أحمد البحيرى العضو المنتدب وارئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات

المال -خاص



أعلنت المصرية للاتصالات عن رعايتها لماراثون "زايد الخيري 2018" في نسخته الرابعة والذي استضافته مدينة الأقصر أمس، ويخصص عائده لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الصعيد بالمجان لدعم وتدشين المرحلة الثالثة للمستشفى لتصبح مدينة طبية متكاملة الخدمات.



وجاء اختيار هذا الماراثون ليكون أول حدث لبدء الاحتفال بـ " عام زايد الخير 2018" والذي يأتي تخليدًا لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويقام هذا الماراثون بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وسفارة دولة الامارات العربية بمصر.



وتـأتي رعاية المصرية للاتصالات لهذا الحدث تطبيقاً لمبادئ المسئولية المجتمعية، واستكمالاً للدور الذي بدأته الشركة في تقديم الدعم لمرضى الأورام وسرطانات الدم والذي تبلور من خلال دعم الشركة لعدد من المستشفيات والجهات المعنية بالأورام وسرطانات الدم ومنها مستشفى سرطان الأطفال 57357 والجمعية المصرية لأمراض دم الأطفال، ومستشفى شفاء الأورمان بصعيد مصر.



وصرح أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلاً: " نحن سعداء بمشاركتنا في هذا الحدث والذي يؤكد على عمق العلاقات التي تجمع دولتي الامارات ومصر على كافة المستويات"، معربا عن امتنانه للإمارات العربية الشقيقة وقيادتها الرشيدة وشعبها العظيم على الدعم المستمر والمتواصل للمشروعات الخيرية في مصر، بما يعكس حجم العلاقات المتميزة بين البلدين.



وأضاف البحيري أن المفهوم الحقيقي للاهتمام الذي توليه الشركات لمجتمعها لا يقتصر فقط على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، بل يمتد ليشمل أيضاً المشاركة في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وهو ما تفوقت المصرية للاتصالات في القيام به، موضحا أن رؤية الشركة تنصب في الأساس على المشاركة في بناء مجتمع قوي والمساهمة في عمليات التنمية والتطوير من خلال توفير الدعم المجتمعي اللازم وفقاً لاحتياجات أفراده، لذلك تتبني الشركة العديد من المبادرات المجتمعية التي تعكس نبض الشارع المصري وهو ما يدفعنا دائماً إلى تقديم الدعم بكل حب لكل مواطن على أرض مصر.



يذكر أن المصرية للاتصالات بدأت دعم مستشفى شفاء الأورمان بصعيد مصر مواكبة لحرصها على تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها أهالي الصعيد والذين يتحملون عبء السفر لمسافات بعيدة لتلقي العلاج، ويعد المستشفى أول مستشفى متخصص يقدم خدماته بالمجان لمحافظات الصعيد والتي يزيد عدد سكانها على 11 مليون مواطن، فهو مشروع حضاري متكامل صحي وعلمي بمنظور اجتماعي وغير هادف للربح.



وتقدم المصرية الدعم التكنولوجي لهذا الصرح من خلال توفير خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، وكذلك توفير خطوط الربط لخدمة المستشفى وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لخدمة المستشفى والمرضى وأسرهم، بالاضافة إلى الدعم المادي والمتمثل في تجهيز غرفة للعمليات إهداء من الشركة لأهالي الصعيد.