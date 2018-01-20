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عقـــارات
مدبولي يتابع تصميمات كليات أكاديمية العلمين الجديدة
السبت 20 يناير 2018 10:12 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
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الدكتور مصطفى مدبولي
بدور إبراهيم:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اجتماعاً لمتابعة التصميمات المبدئية لمباني الكليات، وتصميم الموقع العام لفرع الأكاديمية الذي سيتم تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة.
وقال الوزير إنه جار الانتهاء من الرسومات التنفيذية والتصميمات الإنشائية، للبدء في التنفيذ خلال الأيام القادمة، موضحاً أن تصميم مباني الأكاديمية التي يتولى تنفيذها أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة، على أعلى مستوى، للعمل على توفير الطاقة، وتحقيق مفهوم الاستدامة، تطبيقاً لنهج وزارة الإسكان في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة المستدامة لتحقيق التنمية العمرانية.
ووجه مدبولي بالانتهاء من تنفيذ الأكاديمية بجميع كلياتها خلال فترة 18 شهراً، على أن يتم افتتاحها في شهر سبتمبر 2019، واستقبال أول دفعة من الطلاب في العام الدراسي 2019/2020.
وأشار إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأكاديمية لإنشاء وتشغيل فرع للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة بنظام المشاركة، على مساحة 62 فداناً، لاستيعاب 10 آلاف طالب، ومن المقرر أن يضم الفرع الكليات التالية: (كلية الهندسة والتكنولوجيا خاصة الميكانيكا والميكاترونيكس، الطاقة، العمارة والتصميم البيئى، التشييد والبناء – الصيدلة – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مجال اللوجستيات والنقل الدولي – الإدارة والتكنولوجيا – اللغات – الإعلام – الاستزراع المائي)، بجانب مباني سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس مزودة بمنطقة للخدمات الترفيهية والرياضية، ومبنى للتعليم المفتوح، ومكتبة، وقاعة مؤتمرات، وملاعب، ومركز للإبداع.
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