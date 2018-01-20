1.4 مليار جنيه تداولات أسهم العقارات بالبورصة الأسبوع الماضى

البورصة

بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية



المال - خاص



تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة.



واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، المرتبة الثانية، بأحجام تداول قدرها، 377.3 مليون ورقة، بقيمة مليار جنيه تقريباً، بينما جاء قطاع البنوك في ذيل القائمة بـ20.8 مليون ورقة بقيمة 840.5 مليون جنيه.



يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت صعودا جماعيا، خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.11% إلى 15411 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.48% ليسجل مستوى 855 نقطة.





