درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20 يناير

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال وشرق البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضا، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

وسط الدلتا 10 19

الإسكندرية 11 19

بلطيم 11 20

مطروح 12 19

السلوم 08 18

سيوة 08 18

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

العريش 09 20

رفح 08 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 11 21

رأس سدر 13 21

نخل 05 18

نويبع 14 18

طابا 12 19

كاترين 05 17

الطور 14 20

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 14 21

مرسى علم 13 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 20

أسيوط 08 20

سوهاج 09 20

قنا 09 21

الأقصر 08 22

أسوان 09 23

أبوسمبل 08 21

الوادي الجديد 05 21

شلاتين 16 23

ابو رماد 15 22

راس حدربة 16 22

حلايب 17 21



