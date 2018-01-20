11 نصيحة للسيدات لحماية أرحامهن من المرض

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قدّم موقع بولد سكاي المتخصص في الشؤون الطبية نصائحه للسيدات لحماية أرحامهن من التشوهات التي يمكن أن تؤثر على سلامة ووظائف هذا العضو المهم في جسد المرأة.





أكد الموقع في تقرير له أن خصوبة المرأة تعتمد على حماية هذا العضو من التشوهات، كمتلازمة تكيس المبايض، والأورام الليفية التي يمكن أن تصيب بطانة الرحم.





وأشار إلى أن تجنّب هذه التشوهات يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بتناول أطعمة معنية.





ولفت إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف تساعد الجسم على التخلص من السموم. موضحًا أن اتباع نظام غذائي يشتمل على الخضراوات والفاصوليا والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة يساعد في إزالة الوجود المفرط لهرمون الاستروجين الذي يخزنه الجسم، ما يؤدي إلى منع ظهور الأورام الليفية في الرحم.





وأوضح التقرير أن الملفوف والقرنبيط يمنعان نمو الورم في الرحم.





وأشار تقري بولد سكاي إلى أن الفواكه الغنية بفيتامين سي تمنع ظهور سرطان المبيض.





ونوّه بأن الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالألبان تقلل من احتمال ظهور الليفية بالرحم.





كما لفت إلى أن الشاي الأخضر يلعب دورًا مهمًّا في الحفاظ على صحة المبايض.







وأوضح أن الأسماك الغنية بأوميجا 3، مثل الماكريل والسلمون، تساعد في الحد من البروستجلاندين، وهو مركب يتسبب في انكماش الرحم بشكل شديد.





كما يلعب الليمون دورًا مهمًّا في درء البكتريا غير المرغوب فيها، بما يمنع العدوى الخطيرة للرحم والمبايض.





وتساعد الخضراوات الورقية، مثل السبانخ، في الحفاظ على التوازن القلوي للرحم وتوفير حمض الفوليك، بما يجعله مهيّأً لخلق طفل سليم ومعافى.





كما تمنع المكسرات، مثل اللوز وبذور الكتان والكاجو، في منع إصابة الرحم بالسرطان.





كما يستخدم زيت الخروع في علاج خراجات المبايض وتقوية جهاز المناعة.



