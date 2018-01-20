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نقل وملاحة
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري
السبت 20 يناير 2018 12:59 ص
مطار برج العرب
أخر الأخبار
مطار برج العرب
وكالات:
أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولتي تهريب كمية من النقد المصري، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الجمعة، إن مأموري الجمرك مهند صبري ومحمد رياض اشتبها في راكبتين مصريتين مسافرتين إلى ليبيا، وبتفتيشهما تم العثور على 376 ألف جنيه.
وقرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة تحرير محضري ضبط للراكبتين.
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