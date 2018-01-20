جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

وكالات:



وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح الجمعة، إن مأموري الجمرك مهند صبري ومحمد رياض اشتبها في راكبتين مصريتين مسافرتين إلى ليبيا، وبتفتيشهما تم العثور على 376 ألف جنيه.