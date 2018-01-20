دراسة بريطانية تضع حلًا سحريًا لعلاج القولون العصبي

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وضعت دراسة طبية أُجْريت في بريطانيا حلًا سحريًا للقضاء على آلام القولون العصبي، يكمن في فيتامين "د" الذي يعتقد الخبراء بأنّ الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي لا يحصلون عليه كفاية من أشعة الشمس.





وأكدت الدراسة التي أجريت في جامعة شيفليد البريطانية ونشرت في الدورية البريطانية المفتوحة لاضطرابات الجهاز الهضمي أن العلماء وجدوا 82% من مرضى متلازمة القولون العصبي يعانون من نقص فيتامين د.





ويتم تزويد الجسم بفيتامين د عندما نتعرض لأشعة الشمس، كما أنه يوجد بشكل طبيعي في الأغذية الصحية بما فيها الحليب والتونة، وتشير الدراسة إلى أن مكملات فيتامين د تساعد على تخفيف أعراض القولون العصبي.





وقال الدكتور برنادر كورف، رئيس الفريق البحثي في الجامعة أن البحث أظهر أن هناك نحو 23 شخصًا من إجمالي 25 فردًا من مرضى القولون العصبي يعانون أيضًا من نقص فيتامين د.





وفحص فريق العلماء نحو 51 مريضًا ومعرفة مستويات فيتامين د لديهم وتبين أن معظمهم يعاني من نقص فيتامين د.





وبدورها، قالت فيكي جرانت الباحثة إنها كانت تعاني من القولون العصبي لأكثر من 30 عامًا وعند البدء بتناول جرعة من مكملات فيتامين د لمدة 5 سنوات شهدت حالتها الصحية تحسناً كبيراً جداً.



