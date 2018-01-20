وكيل أعمال علي معلول: لم نتلق أي عروض من أندية إنجليزية

وكالات:





أكد وكيل أعمال لاعب الأهلي الدولي التونسي، علي معلول، لصحيفة الصريح أون لاين التونسية، مساء الجمعة، أن معلول لم يتلق بعد عرضًا رسميًا من أي أندية إنجليزية وأنه مهتم بتحضيراته ويوفي بالتزاماته مع النادي الأهلي المصري ويبقى القرار بيد إدارة الأهلي.