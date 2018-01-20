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رياضة
وكيل أعمال علي معلول: لم نتلق أي عروض من أندية إنجليزية
السبت 20 يناير 2018 12:21 ص
على معلول
أخر الأخبار
على معلول
وكالات:
أكد وكيل أعمال لاعب الأهلي الدولي التونسي، علي معلول، لصحيفة الصريح أون لاين التونسية، مساء الجمعة، أن معلول لم يتلق بعد عرضًا رسميًا من أي أندية إنجليزية وأنه مهتم بتحضيراته ويوفي بالتزاماته مع النادي الأهلي المصري ويبقى القرار بيد إدارة الأهلي.
وكانت صحيفة «ذي صن» الإنجليزية أكدت أن معلول مطلوب من فريقي سوانزي سيتي وكريستال بالاس الإنجليزيين، وأنه تم تقديم عرض مادي قدره 3 ملايين إسترليني، أي ما يقرب من 10 مليارات دينار تونسي.
النادي الأهلي
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