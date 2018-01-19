صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 654 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا، أمس.

وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 561 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 747 جنيهًا، مقابل 744 جنيهًا، وصعدت الأوقية لنحو 1333 دولارًا بدلًا من 1329 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5235 جنيهًا مقابل 5220 جنيهًا.