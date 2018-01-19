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سيـــاســة
السيسى : لدينا 5 ملايين لاجئ بمصر
الجمعة 19 يناير 2018 08:09 م
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أخر الأخبار
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أحمد الدسوقى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بيننا وليس فى معسكرات لاجئين مثل باقى الدول الأخرى.
وأكد، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أن عمل اللاجئين فى مصر واعتمادهم على أنفسهم ونجاحهم شيء عظيم.
فى سياق متصل أشار السيسي إلى أنه ليس منحازًا للمرأة المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز التعرض للمرأة بمضايقات في الشارع وأقول لمن يفعل ذلك: "عيب عليك".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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