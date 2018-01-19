السيسى : لدينا 5 ملايين لاجئ بمصر

أحمد الدسوقى









قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بيننا وليس فى معسكرات لاجئين مثل باقى الدول الأخرى.





وأكد، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أن عمل اللاجئين فى مصر واعتمادهم على أنفسهم ونجاحهم شيء عظيم.



